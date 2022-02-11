Потерянная кошка прервала футбольный матч в Англии

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В Англии кошка решила проинспектировать газон на стадионе и прервала футбольный матч. Животное поймали и доставили к ветеринару. Специалисты отсканировали микрочип на кошке и нашли контакт хозяина.
Выяснилось, что кошка сбежала от хозяйки восемь месяцев назад и потерялась. На теле питомца обнаружили ссадины и похожие на укусы следы. Сейчас кошка находится на лечении.
Авторский пост
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