Как открыть бутылку с йодом или зеленкой и не испачкатьсяОткрыть бутылку с йодом или зеленкой — казалось бы, что может быть проще? Тем не менее, многие продолжают открывать их зубами или ногтями. После просмотра данного короткого видео ваши руки, губы...