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Резиновый колпачок на пузырьке с йодом или зеленкой открывается очень просто. Женщина показала, как легко снять специальный защитный колпачок и не испачкаться.
А вы знали о подобной хитрости?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Этому способу уже лет ....цать!!!
знали
Ну и если так боитесь испачкаться - заведите негра, на нём не видно