Как можно открыть пластиковое окно снаружи

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Мужчина продемонстрировал, каким образом можно открыть приоткрытое пластиковое окно снаружи. Век живи — век учись.
Подобный способ может пригодиться владельцам частным домов и квартир на первых этажах, которые потеряли ключи и хотят попасть домой без повреждения двери и окон.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео интересно окно стеклопакет хитрости
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