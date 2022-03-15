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Как можно открыть пластиковое окно снаружи

Как можно открыть пластиковое окно снаружи (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 11:52
Метки: видео   интересно   окно   стеклопакет   хитрости   
671
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Мужчина продемонстрировал, каким образом можно открыть приоткрытое пластиковое окно снаружи. Век живи — век учись.
Подобный способ может пригодиться владельцам частным домов и квартир на первых этажах, которые потеряли ключи и хотят попасть домой без повреждения двери и окон.

Источник:

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Метки: видео   интересно   окно   стеклопакет   хитрости   
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5  комментариев
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27k
Батончик с маком 42 минуты назад
Лайфхак от форточника
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7k
Сергей Ко 24 минуты назад
Это если приоткрыто. А если закрыто, сверлится отверстие напротив квадрата... А дальше военная тайна.
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27k
Dobry vojak Svejk Z Полчаса назад
Парень продемонстрировал, что пипец настал... Срочно доп препятствия для ниточек нужно прикручивать в проёме окна ))))
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12k
Александр Полчаса назад
Весьма легкомысленно уходить из дома и оставлять окно приоткрытым.
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