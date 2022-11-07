Мама, а как я родился?

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При разговоре с детьми о моменте их рождения, лучше умолчать о некоторых подробностях. Юмористический скетч о трудностях родов.
Лучший день в жизни родителей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А мне моя жена сказала, что если бы она меня на своих родах увидела, то как минимум оторвала бы мне иаитса.