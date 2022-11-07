FISHKINET
Сообщество Юмор 15884 поста • 3175 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Мама, а как я родился?

Мама, а как я родился?

Автор:
07 ноября 2022 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Прикол   Юмор   видео   дети   мама   папа   роды   
501
1
1
При разговоре с детьми о моменте их рождения, лучше умолчать о некоторых подробностях. Юмористический скетч о трудностях родов.
Лучший день в жизни родителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: sketch   Прикол   Юмор   видео   дети   мама   папа   роды   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Николаевич 2 часа назад
В мире растений гуманизма поболе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff 2 минуты назад
Моей дочке акушерка сказала, что уже головка появилась. А дочка спросила: "А на ней волосики есть?"
А мне моя жена сказала, что если бы она меня на своих родах увидела, то как минимум оторвала бы мне иаитса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
Kra 10 минут назад
даааа... отцам лучше не присутствовать...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Василенко Татьяна 56 минут назад
О да... Рожала дочь в 89-м - ничего страшнее и больнее в своей жизни не испытывала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

753589



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж
"Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж
16 нереальных существ, которые существуют на самом деле
16 нереальных существ, которые существуют на самом деле
Набирающие популярность в сообществах
Звезды советского и мирового кинематографа на московских кинофестивалях
Звезды советского и мирового кинематографа на московских кинофестивалях
"Когда внуки?": неудобные вопросы от родителей, которые выбивают из колеи
"Когда внуки?": неудобные вопросы от родителей, которые выбивают из колеи
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#Прикол#животные#удивительно#фильм#страна#сатира#Россия
#Юмор#история#СССР#кино#забавно#природа#актеры#дети#познавательно#интересное
#интересно#картинки#фотографии#Приколы#шоу бизнес#в мире#звезды#сарказм#Разное#Украина
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Испытание мамы на стрессоустойчивость Испытание мамы на стрессоустойчивость Полезная хитрость для молодых отцов Полезная хитрость для молодых отцов Когда твои дети нашли машинку для стрижки Когда твои дети нашли машинку для стрижки Жаркий спор с батей на кухне Жаркий спор с батей на кухне Трудный выбор платья для дочери Трудный выбор платья для дочери

На что жалуетесь?

Вернуться