Зоологи поймали манула, потрогали его животик и отпустили

О вечно недовольных степных котах-манулах слышали многие. Этот вид диких кошек до сих пор остается малоизученным и каждая встреча с ним представляет большую ценность. В данном видео исследователи поймали манула, показали его вблизи, а затем отпустили.

0

Небольшой репортаж о милом диком звере с недобрым взглядом и самым густым мехом среди кошачьих.