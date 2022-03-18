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Зоологи поймали манула, потрогали его животик и отпустили

Зоологи поймали манула, потрогали его животик и отпустили (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 09:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   исследователи   манул   прикол   
1182
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О вечно недовольных степных котах-манулах слышали многие. Этот вид диких кошек до сих пор остается малоизученным и каждая встреча с ним представляет большую ценность. В данном видео исследователи поймали манула, показали его вблизи, а затем отпустили.
Небольшой репортаж о милом диком звере с недобрым взглядом и самым густым мехом среди кошачьих.

Источник:

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Метки: видео   животные   интересно   исследователи   манул   прикол   
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13  комментариев
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4k
Тамара 48 минут назад
"Просто животик потрогали"
А у Манула теперь психологическая травма на всю жизнь.
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390
wwwoffka 1 47 секунд назад
Судя по взгляду, всех запомнил...
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3k
Секрет фирмы 21 минуту назад
выпустили то хоть там где поймали?
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4k
jfk 23 минуты назад
Кот в непонятках, поймали, пузико потрогали и отпустили
Ссылка youtu.be
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7k
mr.Poher 24 минуты назад
Похоже ему надоело, что все его ловят и трогают за животик. Мем что говорил? ПОГЛАДЬ КОТИКА!
Не было мема, про животик. Содисты! )))
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4k
Наталья Полчаса назад
Такой спокойный котик, без нервов.
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11k
Kostick 49 минут назад
прикольные они, не на столько большие, как кажется, но вид - просто лютый)
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43k
Цыц тут у меня 54 минуты назад
Глаза - отпустите, демоны
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50k
noName Час назад
И даже руки не отгрыз?
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