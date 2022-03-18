Зоологи поймали манула, потрогали его животик и отпустили

1182
1
1
О вечно недовольных степных котах-манулах слышали многие. Этот вид диких кошек до сих пор остается малоизученным и каждая встреча с ним представляет большую ценность. В данном видео исследователи поймали манула, показали его вблизи, а затем отпустили.
Небольшой репортаж о милом диком звере с недобрым взглядом и самым густым мехом среди кошачьих.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кошка продемонстрировала свою впечатляющую гибкость
- Как выглядит мир глазами кота
- Минута из жизни кота
- Какие следы оставляют на снегу выдры и почему они выглядят именно так
- Смельчак сделал "себяшку" с крокодилом
58
Понравилось58
Новости партнёров
А у Манула теперь психологическая травма на всю жизнь.
Не было мема, про животик. Содисты! )))
Никто не знает какой это дубль...