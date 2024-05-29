Первые прогулки манулят

В зоопарке Новосибирска с разницей в пять дней родились сразу 12 манулов. У одной самки появились пять котят, а у второй – семь. Пришло время первых осторожных прогулок.
Погладь кота
Малыши родились еще в апреле, а сейчас выходят на свои первые прогулки. Сотрудники зоопарка стараются не шуметь рядом с вольерами и просят посетителей тоже беречь покой мам и малышей.
Зоолог Юлия Коновалова поделилась подробностями о жизни манулят:
«Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт. И обе замечательно справляются. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама всё время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве».
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