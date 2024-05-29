Первые прогулки манулят

Погладь кота

Малыши родились еще в апреле, а сейчас выходят на свои первые прогулки. Сотрудники зоопарка стараются не шуметь рядом с вольерами и просят посетителей тоже беречь покой мам и малышей.

Зоолог Юлия Коновалова поделилась подробностями о жизни манулят:

«Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, для второй это первый опыт. И обе замечательно справляются. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама всё время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве».