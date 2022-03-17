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Российские пенсионеры всё чаще устраивают битвы за сахар

Российские пенсионеры всё чаще устраивают битвы за сахар (1 видео)

Автор:
17 марта 2022 12:54
Сообщество : Жить в России
Метки: ватермарк   видео   дефицит   паникёры   пенсионеры   сахар   

Утро в магазинах многих российских городов начинается не с кофе, а с налёта паникёров на запасы сахара. А как обстоят дела с сахаром в вашем городе?

Dobriy drug

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Метки: ватермарк   видео   дефицит   паникёры   пенсионеры   сахар   
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44  комментария
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сейчас виноватыми, как всегда в подобных ситуациях, станут "бессовестные жадные торгаши", которые не желают удовлетворить одномоментный стократный скачок спроса и наживаются на людской беде. Блин, ну не беситесь и не будет пустых полок и "жадных торгашей". Не будет взрывного спроса - не будет ни перебоев в снабжении, ни "необоснованных" цен.
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Надо вываливать сахар 20 кг мешками, пусть потягаяют если хотят.
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20k
KOSTELLO 9 минут назад
Стадо
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8k
КОСТЯН 11 минут назад
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5k
TirAn 13 минут назад
У людей есть деньги и стадные чувства. А вот с мозгами плохо.
Но винить их в этом не надо, память о войне и 90-х.
От этой ситуации выигрывают только производители сахара, посредники и торгаши.
Такая же х-нь с лекарствами.
Поживут, перебесятся, и будут передавать стратегические запасы по наследству, пока не сгниёт все.
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53k
alertol Полчаса назад
Запас конечно карман не тянет, но если эти деды и бабки не гонят самогон, то не понятно куда им столько... (слипнется же...)
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8k
Hunson Abadeer 38 минут назад
стадо йопнутых
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43
Михаил Гребенюк Hunson Abadeer 17 минут назад
осенью сахар будет наверно 250 р,и ты вспомнишь про это стадо
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189
costarox Михаил Гребенюк 15 минут назад
Учитывая, что я трачу 1 кг сахара в течение трех месяцев - мне лично по хрен, сколько он будет стоить
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189
costarox Михаил Гребенюк 15 минут назад
А у этих реально жопа слипнется
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91
passsshtet Михаил Гребенюк 2 минуты назад
Ну как бы из-за этих бабок стоимость сахара и будет по 250 руб. (спрос рождает предложение и увеличивает стоимость товара)
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4k
Tuskub 48 минут назад
Увидел сообщение из одного форума:
"Вспомнил случай из практики. В начале 90-х служил в мойке, периодически наш транспорт использовали для доставки трупов в морг, бо не было тогда специализированной бригады. Однажды по рации дают адрес, мол бабку заберите/увезите. Приехали, там участковый, родня какая-то и бабка горой мыла засыпанная. С каждой пенсии покупала мыло и складывала на антресоль, старики тогда скупали всё, готовясь к трудным временам. Ну в общем накопила там полтонны и когда очередные куски полезла прятать, антресоль не выдержала и бабку мылом и убило. Я это к чему - на всю жизнь не напасёшься и в гробу карманов нет." (С)
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401
Motorola 53 минуты назад
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3k
Вячеслав Час назад
Это неверие нашему государству. По опыту они знают что наипут. Хотя сахара на складах много. Сам работаю на сахарном заводе.
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71k
7guest Час назад
У моего друга был дед, который пережил войну в оккупации. Так этот дед, покупал варёную колбасу, и делал из неё консервы ( святые 90-е). После его смерти, мы с другом выкинули из его квартиры более 200 банок этого дерьма.
Моя мама, 1933 г.р. вчера заставила меня идти за солью и спичками (у них в войну были с этим проблемы). Я ей пытался объяснить, что всё это есть, но "НАДО КУПИТЬ".
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20k
Dobrovit Час назад
Сахар вреден, это доказано давно. Так что чем меньше мы и наши дети будем его употреблять, тем лучше будет для здоровья.
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−5
RUSOFOB118LVL Час назад
В мире животных, у бабок тяжелое слабоумие, они всю жизнь за ЕР голосуют, отстаньте от них
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8k
Ф Ив Час назад
Анекдот 1992 года снова становится актуальным:
Мужик ночью пошел в туалет. В темноте ударился о мешок с гречкой. Пробирается дальше. Опять ударился черт, мешок макарон. Дальше пробирается зацепился за мешок с сахаром. Запнулся об ящик с консервами, упал: ’Да когда же этот голод кончится’.
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13k
Юрий Николаевич Час назад
Нищие пенсионеры скупили сахар и гречку? Откуда у них столько денег? Их же Путин ограбил.
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6k
Роман Час назад
В Ялте сегодня купил 5кг сахара, мешками был завален весь магазин.
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6k
newegg Час назад
Бабки опытные, у них в жопах чуйка.
Сахар то завтра будет, но по какой цене?
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12k
Александр Час назад
Стадный инстинкт.
Надо всё грести, а то всё разгребут.
Муж ночью пошел в туалет. В темноте ударился о мешок с картошкой. Пробирается дальше. Опять ударился черт, мешок макарон. Дальше пробирается зацепился за мешок с сахаром. Запнулся об ящик с консервами, упал:
Да когда же этот голод кончится!
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5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кстати, а что-то не слышно хулителей "совка"? Как же это так, что при благословенном-то капитализьме, при свободном-то рынке, на четвёртом десятке демократии и вдруг пустые полки, очереди, "больше двух в одни руки не отпускать"? Не могёт же такого быть? А! Временные трудности! Вот, и не фига утыкать СССР подобными вещами.
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5k
Ыукп 2 часа назад
Да как-то пох. За свою жизнь уже от конца нулевых раза три или четыре такую хрень наблюдал. И чего-то все эти продукты не заканчивались. И в цене до небес не взлетали.
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