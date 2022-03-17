Российские пенсионеры всё чаще устраивают битвы за сахар

Утро в магазинах многих российских городов начинается не с кофе, а с налёта паникёров на запасы сахара. А как обстоят дела с сахаром в вашем городе?
Утро в магазинах многих российских городов начинается не с кофе, а с налёта паникёров на запасы сахара. А как обстоят дела с сахаром в вашем городе?
АНТИФИШКИ
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На что жалуетесь?
Но винить их в этом не надо, память о войне и 90-х.
От этой ситуации выигрывают только производители сахара, посредники и торгаши.
Такая же х-нь с лекарствами.
Поживут, перебесятся, и будут передавать стратегические запасы по наследству, пока не сгниёт все.
"Вспомнил случай из практики. В начале 90-х служил в мойке, периодически наш транспорт использовали для доставки трупов в морг, бо не было тогда специализированной бригады. Однажды по рации дают адрес, мол бабку заберите/увезите. Приехали, там участковый, родня какая-то и бабка горой мыла засыпанная. С каждой пенсии покупала мыло и складывала на антресоль, старики тогда скупали всё, готовясь к трудным временам. Ну в общем накопила там полтонны и когда очередные куски полезла прятать, антресоль не выдержала и бабку мылом и убило. Я это к чему - на всю жизнь не напасёшься и в гробу карманов нет." (С)
Моя мама, 1933 г.р. вчера заставила меня идти за солью и спичками (у них в войну были с этим проблемы). Я ей пытался объяснить, что всё это есть, но "НАДО КУПИТЬ".
Мужик ночью пошел в туалет. В темноте ударился о мешок с гречкой. Пробирается дальше. Опять ударился черт, мешок макарон. Дальше пробирается зацепился за мешок с сахаром. Запнулся об ящик с консервами, упал: ’Да когда же этот голод кончится’.
Сахар то завтра будет, но по какой цене?
Надо всё грести, а то всё разгребут.
Муж ночью пошел в туалет. В темноте ударился о мешок с картошкой. Пробирается дальше. Опять ударился черт, мешок макарон. Дальше пробирается зацепился за мешок с сахаром. Запнулся об ящик с консервами, упал:
Да когда же этот голод кончится!