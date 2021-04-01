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Складирование сахарного песка штабелями под открытым небом

Складирование сахарного песка штабелями под открытым небом (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 07:41
Метки: видео   дефицит   мешки   сахар   сахарный песок   склад   хранение   
1267
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Пока продавцы рассказывают о нехватке сахара и подсолнечного масла, мы можем наблюдать следующую картину — мешки с сахарным песком лежат штабелями в ужасных условиях под открытым небом.

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Метки: видео   дефицит   мешки   сахар   сахарный песок   склад   хранение   
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1k
GUSAR Час назад
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8k
Михаил 16 минут назад
да пздешь... хоть бы квиток на мешке показал. Удобрения какие-то.
На новостных сайтах есть заметки про перепроизводство сахара, но вот в таком ключе, как в посте, эта новость подается на развлекательных сайтах. Так что попахивает брехней.
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54k
Георгий 18 минут назад
Может кто вспомнит. В 90-е была проблема с продуктами. Партнёры помогали "во всю". Мяса не было. А вот Невзоров в программе "900" показал целое поле животноводческой фермы, где лежал грудами умерший скот. Числа тушкам не было. К чему это я? САБОТАЖ в чистом виде!!!
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24k
Владимир Полчаса назад
Да пусть хоть ссут на него я от сахара отказался
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262k
Booharik 59 минут назад
Картельный сговор производителей сахара, против которого не попрёшь. Сейчас по производителям всех продуктов такое или подобное пойдёт: молочные продукты, мясные, растительного происхождения, рыбные продукты.
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43
Alex Час назад
Российский беспощадный капитализм. Пусть сгниет, но не продадим. Пусть нищие пенсы по мусоркам еду собирают, а мы санкционку будем уничтожать.
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2k
Виталий Касандров Час назад
Таки интересно в каких это сетях дефицит ?
В прошлом году по 25 да сметали в период локдауна ,-сейчас завались.
Так обычно вбросы делают .Мутное видео с непонятным сюжетом,вдруг резко обрывается.
Скажет так обычно удобрения хранят,поэтому сильно сомневаюсь что это сахар .
В прошлом году цена была 25 руб кг. без всяких правительственных ограничений, сейчас 45 чего еще не устраивает.
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27k
Fat Lynx Час назад
О, е-бать! По второму кругу обну и ту-же хрень запускают... в начале 90-х так же дефицит провоцировали. Схема: "искусственное создание трудностей - возмущение гражданского населения - смута - передел власти" рабочая на 100%.
Осталось понять:
- что это?
- где это?
- кто мутит?
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2k
OLDer Час назад
есть такие же склады с новыми автомобилями - лишь бы не подешевели!
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1k
прохожий 2 часа назад
ну а чего вы хотели? как говорил дудь - капитализм, счастье, за@бись!
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6k
Игорь 2 часа назад
расстреливать
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2k
Дмитр Стар Игорь 7 минут назад
страна не та.теперь не наказание за такое а новая яхта.
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