Складирование сахарного песка штабелями под открытым небом

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Пока продавцы рассказывают о нехватке сахара и подсолнечного масла, мы можем наблюдать следующую картину — мешки с сахарным песком лежат штабелями в ужасных условиях под открытым небом.
В данный момент во многих торговых сетях наблюдается дефицит сахара. Правительством установлены максимальные розничные цена на сахар, производителей это не устраивает.
Авторский пост
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На новостных сайтах есть заметки про перепроизводство сахара, но вот в таком ключе, как в посте, эта новость подается на развлекательных сайтах. Так что попахивает брехней.
В прошлом году по 25 да сметали в период локдауна ,-сейчас завались.
Так обычно вбросы делают .Мутное видео с непонятным сюжетом,вдруг резко обрывается.
Скажет так обычно удобрения хранят,поэтому сильно сомневаюсь что это сахар .
В прошлом году цена была 25 руб кг. без всяких правительственных ограничений, сейчас 45 чего еще не устраивает.
Осталось понять:
- что это?
- где это?
- кто мутит?