Власти Чечни сообщили о дефиците денег в бюджете республики

Чечня - дотационный регион, и до недавнего времени доля дотаций в бюджет Чечни составляла около 60% с 2014 года эти цифры удалось снизить аж на 24% - заявил на Международной выставке-ярмарке "Россия" председатель правительства региона Муслим Хучиев.





Главным образом, дефицит бюджета - а он есть - это следствие некогда полностью разрушенной экономики. Из-за военных действий в прошлом Чечню пришлось восстанавливать, и этот процесс еще не закончен.

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Кроме прочего, в Республике наблюдается демографический взрыв - в регионе рождается много детей, а это "новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты".





