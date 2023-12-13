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Власти Чечни сообщили о дефиците денег в бюджете республики

Власти Чечни сообщили о дефиците денег в бюджете республики

Автор:
13 декабря 2023 09:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Хучиев   бюджет   дефицит   дотации   чечня   экономика   
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Даже несмотря на постоянные дотации в Республике Чечня недостаточно денег на выплаты госслужащим и развитие соцструктуры - заявил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Чечня - дотационный регион, и до недавнего времени доля дотаций в бюджет Чечни составляла около 60% с 2014 года эти цифры удалось снизить аж на 24% - заявил на Международной выставке-ярмарке "Россия" председатель правительства региона Муслим Хучиев.


Главным образом, дефицит бюджета - а он есть - это следствие некогда полностью разрушенной экономики. Из-за военных действий в прошлом Чечню пришлось восстанавливать, и этот процесс еще не закончен.

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Кроме прочего, в Республике наблюдается демографический взрыв - в регионе рождается много детей, а это "новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты".





Но Чечню один на один с проблемами не оставят.

Издание "Коммерсант" :

На Чечню, Дагестан, Ингушетию и Туву приходится 20%, или 164 млрд руб. от общего объема федеральных дотаций в 822 млрд руб. В 2024 году эта доля вырастет до 22,4%, или 134,8 млрд руб. (Чечня — 34,7 млрд руб., Дагестан — 69,2 млрд руб., Ингушетия — 11,6 млрд руб., Чечня — 34,7 млрд руб., Тува — 19,3 млрд руб.) от утвержденного объема дотаций для 67 регионов.

Чтобы как-то контролировать поток вливаемых в республики денег, в конце ноября Минфин РФ предложил возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Если обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами не будут выполнены, власти могут лишить субъекты дотаций. Однако это лишь предложение, и лишать дотаций Чечню и тот же Дагестан - это лишь существенно обострить политическую ситуацию в РФ. Понятно, что из двух зол выберут меньшее.

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Метки: Видео   Хучиев   бюджет   дефицит   дотации   чечня   экономика   
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28  комментариев
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12k
Rus77 Час назад
Туда столько денег вбухали, что там несколько инфраструктур можно было создать, они все на войну жалуются. Работать не хотят, попрошайки с медальками. Зато представительство чр есть в к каждом регионе. Позорище блть...
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29k
Alex 5 минут назад
В закормах кадров посмотрите, там и найдете тонны бабла
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10
Петр 11 минут назад
Люди там ответственные и трудолюбивые. Проблема регионов Чечни и Дагестана это кумовство во власти и бизнесе. Народу там особо не остается.
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59
Мальчик в трусиках 13 минут назад
А что такое? Аллах больше денег не даёт? Прогневали чем-то Всевышнего, правоверные чеченцы?
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755
бдятел 13 минут назад
Каждой обезьяне - по гранате! ...без чеки
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6k
Alex 18 минут назад
Ленивые скоты.
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6k
мемфрид 19 минут назад
Судя по свадьбам и дням рождения, всё там в порядке с освоением бюджета)
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206
babai65 20 минут назад
Сейчас ВВП подкинет бабла. Зря что ли жопу вылизывали.
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8k
jnkbxybr 20 минут назад
все на медали просрали чтоль?
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572
стеклоВАТА 24 минуты назад
даониахуеливкрай
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1k
iKrek Полчаса назад
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20k
Bill Полчаса назад
Камчатка получает 44 млрд, Якутия - 56 млрд, Алтай - 32 млрд., Ростовская область - 16 млрд. Да что же у нас за страна такая. Состоит из 85 субъектов, из них 65 получают дотации.
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1k
raael13 Полчаса назад
Медведев: «Денег нет, но вы держитесь!»
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2k
lihaci 41 минуту назад
А эти обезьяны работать не пробовали?!?
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335
iskra lihaci Полчаса назад
А где им работать? На дотации строили мечети,а не заводы..
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65
Игорь 44 минуты назад
А может надо начать как то экономить? Урезать зарплаты чиновникам? Прекратить строительство разных показушных объектов? Да мало ли возможностей при разумном подходе...без кумовства и коррупции.
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999
investas 45 минут назад
Если страивать республику не с таким размахом, а поскромнее, то чечню можно сделать Меккой туризма. Но зачем это нам? Тогда не хватит на бентли.
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335
iskra investas 23 минуты назад
А почему туризм? Чечня в составе СССР была вполне промышленным регионом.. Цитата -
"С началом войны промышленность республики была переведена на выпуск военной продукции. 18 предприятий Грозного изготавливали миномёты различных модификаций. Работники Грозненского научно-исследовательского института (ГрозНИИ) наладили производство горючей смеси для борьбы с танками[14]. Грозненский нефтеперерабатывающий завод № 2, благодаря разработкам ГрозНИИ, смог наладить выпуск лучших марок авиабензина, выполнить годовой план на 1,5 месяца раньше срока и увеличить выпуск продукции на 25 %. Многие нефтяники выполняли план на 200 300 %[15]. На заводе «Красный молот» на оборудовании, которое ещё не успели эвакуировать, ремонтировали танки, бронепоезда, другую боевую технику[14]. Нефтеперерабатывающие заводы снабжали фронт горючим и смазочными материалами[16]. К концу года предприятия республики выпускали 90 видов военной продукции. Швейные фабрики шили одежду для солдат и офицеров. Консервные заводы увеличили выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для Красной армии[15].

Грозный занял второе место в стране по нефтедобыче после Баку, практически равное по нефтепереработке и первое по производству авиационного бензина. В 1941 году в СССР было добыто 31 млн тонн нефти, из них 23 в Азербайджане, 4 млн тонн в Чечено-Ингушетии, а остальное на мелких месторождениях СССР. В Грозном перерабатывалась не только нефть, добытая в республике, но и поставляемая из других регионов, в том числе и Баку. При этом привозная нефть перерабатывалась в бензин А-76 для автотранспорта, а для выработки авиабензина использовалась исключительно нефть добытая в республике. Практически вся истребительная авиация СССР использовала грозненский авиабензин[17]."
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10k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Нет, ну, а что? Надо, значит, надо. Значит, успешно осваивают средства, в отличие от других регионов. Значит, такая линия.
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16k
ss 54 минуты назад
Дефицит денег в республике, где есть нефть?!!...
Хм... Может мечетей поменьше строить и золотые унитазы на фаянсовые поменять?...
Или это другое?
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335
iskra ss 21 минуту назад
Нефть для себя,на будущее..
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−2
Игорь Час назад
Комментаторы попрятались...
Ссут чехов...
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673
Александр Час назад
Пингвин с медалями голодает...
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