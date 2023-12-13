Власти Чечни сообщили о дефиците денег в бюджете республики

Даже несмотря на постоянные дотации в Республике Чечня недостаточно денег на выплаты госслужащим и развитие соцструктуры - заявил председатель правительства региона Муслим Хучиев.
Чечня - дотационный регион, и до недавнего времени доля дотаций в бюджет Чечни составляла около 60% с 2014 года эти цифры удалось снизить аж на 24% - заявил на Международной выставке-ярмарке "Россия" председатель правительства региона Муслим Хучиев.
Главным образом, дефицит бюджета - а он есть - это следствие некогда полностью разрушенной экономики. Из-за военных действий в прошлом Чечню пришлось восстанавливать, и этот процесс еще не закончен.
Кроме прочего, в Республике наблюдается демографический взрыв - в регионе рождается много детей, а это "новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты".
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Но Чечню один на один с проблемами не оставят.
На Чечню, Дагестан, Ингушетию и Туву приходится 20%, или 164 млрд руб. от общего объема федеральных дотаций в 822 млрд руб. В 2024 году эта доля вырастет до 22,4%, или 134,8 млрд руб. (Чечня — 34,7 млрд руб., Дагестан — 69,2 млрд руб., Ингушетия — 11,6 млрд руб., Чечня — 34,7 млрд руб., Тува — 19,3 млрд руб.) от утвержденного объема дотаций для 67 регионов.
Чтобы как-то контролировать поток вливаемых в республики денег, в конце ноября Минфин РФ предложил возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Если обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами не будут выполнены, власти могут лишить субъекты дотаций. Однако это лишь предложение, и лишать дотаций Чечню и тот же Дагестан - это лишь существенно обострить политическую ситуацию в РФ. Понятно, что из двух зол выберут меньшее.
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"С началом войны промышленность республики была переведена на выпуск военной продукции. 18 предприятий Грозного изготавливали миномёты различных модификаций. Работники Грозненского научно-исследовательского института (ГрозНИИ) наладили производство горючей смеси для борьбы с танками[14]. Грозненский нефтеперерабатывающий завод № 2, благодаря разработкам ГрозНИИ, смог наладить выпуск лучших марок авиабензина, выполнить годовой план на 1,5 месяца раньше срока и увеличить выпуск продукции на 25 %. Многие нефтяники выполняли план на 200 300 %[15]. На заводе «Красный молот» на оборудовании, которое ещё не успели эвакуировать, ремонтировали танки, бронепоезда, другую боевую технику[14]. Нефтеперерабатывающие заводы снабжали фронт горючим и смазочными материалами[16]. К концу года предприятия республики выпускали 90 видов военной продукции. Швейные фабрики шили одежду для солдат и офицеров. Консервные заводы увеличили выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для Красной армии[15].
Грозный занял второе место в стране по нефтедобыче после Баку, практически равное по нефтепереработке и первое по производству авиационного бензина. В 1941 году в СССР было добыто 31 млн тонн нефти, из них 23 в Азербайджане, 4 млн тонн в Чечено-Ингушетии, а остальное на мелких месторождениях СССР. В Грозном перерабатывалась не только нефть, добытая в республике, но и поставляемая из других регионов, в том числе и Баку. При этом привозная нефть перерабатывалась в бензин А-76 для автотранспорта, а для выработки авиабензина использовалась исключительно нефть добытая в республике. Практически вся истребительная авиация СССР использовала грозненский авиабензин[17]."
Хм... Может мечетей поменьше строить и золотые унитазы на фаянсовые поменять?...
Или это другое?
Простая схема, отдаём всю нефть региона корпорации, бюджетными деньгами "возмещаем". Таким образом нужные люди получают супердоход.