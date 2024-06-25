Не на того напали: грабители сами стали жертвами

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Двое парней решили ограбить доставщика еды, однако у него в сумке оказалось мачете. Мужчина не испугался грабителей и напал на них.
Всегда найдется рыба покрупнее
Когда жертва оказалась хищником.
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