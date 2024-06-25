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Не на того напали: грабители сами стали жертвами

Не на того напали: грабители сами стали жертвами

Автор:
25 июня 2024 07:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   грабитель   инцидент   криминал   мачете   ограбление   
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Двое парней решили ограбить доставщика еды, однако у него в сумке оказалось мачете. Мужчина не испугался грабителей и напал на них.

Всегда найдется рыба покрупнее 

Когда жертва оказалась хищником.

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Метки: Видео   в мире   грабитель   инцидент   криминал   мачете   ограбление   
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2  комментария
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65k
Олег 3 минуты назад
нихера себе прикурить попросил
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Юрий 17 минут назад
Фарш по питерски?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3726 постов (3693 в горячем)

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