Недоступная добыча: гиеновидные собаки пытаются добраться до антилоп

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Работающий гидом в африканском заповеднике мужчина стал свидетелем охоты гиеновидных собак на антилоп-прыгунов. Хищники загнали антилоп на скалу и попытались до них добраться.
В конечном итоге собаки потеряли интерес к затаившимся на краю скалы антилопам и двинулись дальше. Позже они присоединились к охоте своих сородичей на импал.
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