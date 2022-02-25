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Недоступная добыча: гиеновидные собаки пытаются добраться до антилоп

Недоступная добыча: гиеновидные собаки пытаются добраться до антилоп (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Африка   антилопа   видео   гиеновидная собака   животные   охота   
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Работающий гидом в африканском заповеднике мужчина стал свидетелем охоты гиеновидных собак на антилоп-прыгунов. Хищники загнали антилоп на скалу и попытались до них добраться.
В конечном итоге собаки потеряли интерес к затаившимся на краю скалы антилопам и двинулись дальше. Позже они присоединились к охоте своих сородичей на импал.

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Метки: Африка   антилопа   видео   гиеновидная собака   животные   охота   
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5  комментариев
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27k
lem02 Час назад
Нервы - стальные!
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8k
Юрий Минуту назад
Не одна собака не рискнула своим здоровьем ради добычи. А ведь могла прыгнуть и сбить собой антилопу.
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12
WaldoPepper Полчаса назад
Я всё ждал когда гиена скользанёт и столкнёт антилопу вниз.
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800
pinbalist 2 часа назад
Жить захочешь - не так раскорячишься (С) :)
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