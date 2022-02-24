Лифт с пассажиркой внезапно врезался в пол технического этажа

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Жительница Воронежа пережила далеко не самый приятный момент в своей жизни, когда зашла в кабину лифта 17-этажного дома. Лифт начал двигаться вверх и неожиданно со всей силой врезался в пол технического этажа.
Женщина зашла в лифт и нажала кнопку восьмого этажа. Однако кабина не остановилась и продолжила движение.
От удара пассажирку подкинуло. К счастью, она не пострадала.
От удара пассажирку подкинуло. К счастью, она не пострадала.
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