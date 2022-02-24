FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5827 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Лифт с пассажиркой внезапно врезался в пол технического этажа

Лифт с пассажиркой внезапно врезался в пол технического этажа (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   в мире   видео   внезапно   воронеж   лифт   повезло   
694
1
1
Жительница Воронежа пережила далеко не самый приятный момент в своей жизни, когда зашла в кабину лифта 17-этажного дома. Лифт начал двигаться вверх и неожиданно со всей силой врезался в пол технического этажа.
Женщина зашла в лифт и нажала кнопку восьмого этажа. Однако кабина не остановилась и продолжила движение.

От удара пассажирку подкинуло. К счастью, она не пострадала.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   в мире   видео   внезапно   воронеж   лифт   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
A Час назад
Ужас. Хорошо не оборвался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
petia 9 минут назад
[мат]-ть ту Люсю ей реально повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гном 18 минут назад
Плюс ещё одна фобия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Barachek_Obachek 24 минуты назад
Обед в желудке утрамбовался немного и всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
сверху постучали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Люди прячутся в метро и стоят в очередях: что происходит в Киеве (10 фото + 3 видео) Люди прячутся в метро и стоят в очередях: что происходит в Киеве (10 фото + 3 видео) Второй день рождения работника салона сотовой связи Второй день рождения работника салона сотовой связи Груды снега и льда едва не придавили женщину с двумя детьми Груды снега и льда едва не придавили женщину с двумя детьми В Ярославской области лавина снега с крыши здания сошла на женщину с ребенком В Ярославской области лавина снега с крыши здания сошла на женщину с ребенком Безрассудный индийский мотоциклист Безрассудный индийский мотоциклист Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1046920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Сейшельский отшельник: как британец купил остров и превратил его в Эдем
0
33
Сейшельский отшельник: как британец купил остров и превратил его в Эдем
Набирающие популярность в сообществах
Потрясающий рестомод Chevrolet Corvette 1976 года привлекательным новым цветом
1
1
Потрясающий рестомод Chevrolet Corvette 1976 года привлекательным новым цветом
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
0
32
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грустно
0
34

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#в мире#интересное#картинки#Реакция#путин#страна#кино
#Юмор#история#люди#ватермарк#прикол#комментарии#игры#война#дети#милота
#интересно#Украина#Россия#СССР#фотографии#подборка#мигранты#медицина#еда#Приколы

На что жалуетесь?

Вернуться