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Себастьян Перейра
Опять ты: обезьяна помешала отдыху кота
(1 видео)
Автор:
Себастьян Перейра
22 февраля 2022 17:32
Сообщество :
Животные
Метки:
Реакция
ватермарк
видео
кот
обезьяна
объятия
Все любят котиков, даже обезьяны.
Себастьян Перейра
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910012
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Sasa
2 часа назад
Кошара, кажется, не против. Моя бы, если бы не нравились обнимашки, свалила сразу же или лапой упиралась мяукая с возмущением...
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