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Сообщество Без кота и жизнь не та 1100 постов • 407 подписчиков подписаться
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Пойман, но не сломлен

Пойман, но не сломлен (1 видео)

Автор:
19 января 2022 15:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   ватермарк   видео   животные   кот   прикол   

Не все оказались рады водным процедурам.

Forestdude

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Метки: Реакция   Юмор   ватермарк   видео   животные   кот   прикол   
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8k
Izrin Maria Час назад
Как помыть кошку.
1) Вымойте унитаз.
2) Поднимите крышку унитаза и добавьте туда шампунь.
3) Найдите кошку и успокаивайте ее поглаживанием, пока несете в туалет.
4) Быстрым движением поместите кошку в унитаз, закройте крышку и встаньте сверху.
5) Кошка взобьет обильную мыльную пену.
6) Смойте 3 - 4 раза. Это позволит обеспечить эффективное полоскание.
7) Пусть кто нибудь откроет дверь, а вы отбегите как можно дальше от туалета, предварительно откинув крышку унитаза.
8) Чистая кошка вылетит из туалета, и просохнет на открытом воздухе.
Если у вас возникли вопросы, задавайте их в письменном виде.
Искренне ваша, собака!
(с)
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19k
SolomonA 48 минут назад
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1k
xannar 49 минут назад
Блин, да этот чувак гений! )))
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