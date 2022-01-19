Не все оказались рады водным процедурам.
Не все оказались рады водным процедурам.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
1) Вымойте унитаз.
2) Поднимите крышку унитаза и добавьте туда шампунь.
3) Найдите кошку и успокаивайте ее поглаживанием, пока несете в туалет.
4) Быстрым движением поместите кошку в унитаз, закройте крышку и встаньте сверху.
5) Кошка взобьет обильную мыльную пену.
6) Смойте 3 - 4 раза. Это позволит обеспечить эффективное полоскание.
7) Пусть кто нибудь откроет дверь, а вы отбегите как можно дальше от туалета, предварительно откинув крышку унитаза.
8) Чистая кошка вылетит из туалета, и просохнет на открытом воздухе.
Если у вас возникли вопросы, задавайте их в письменном виде.
Искренне ваша, собака!
(с)