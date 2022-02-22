Приключения неуклюжего юного хулигана

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Позвонить в чужую дверь и убежать. Наверняка вы слышали, а может быть и сталкивались с этой детской шалостью. Подросток из данного видео решил постучать кому-то в дверь и сбежать, однако неуклюжесть сыграла с ним злую шутку.
Побег с "места преступления" обернулся двумя эпичными падениями.
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