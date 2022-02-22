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Приключения неуклюжего юного хулигана

Приключения неуклюжего юного хулигана (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 11:21
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   падение   фейл   хулиган   шалость   
276
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Позвонить в чужую дверь и убежать. Наверняка вы слышали, а может быть и сталкивались с этой детской шалостью. Подросток из данного видео решил постучать кому-то в дверь и сбежать, однако неуклюжесть сыграла с ним злую шутку.
Побег с "места преступления" обернулся двумя эпичными падениями.

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Метки: видео   неудача   падение   фейл   хулиган   шалость   
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17k
DeniZZka 16 минут назад
Ну какой может быть розыгрыш с убеганием в такой тучной комплекции? =)
Глупый негритянский пупс..
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15k
alexis Минуту назад
Навалить под двери, накрыть газетой, поджечь, позвонить и убежать.
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19k
Егор 9 минут назад
Ссылка coub.com
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Mr.Adamson

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