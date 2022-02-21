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Домушник изучает замок в двери в подмосковных Мытищах

Домушник изучает замок в двери в подмосковных Мытищах (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   видео   домушник   замок   квартира   криминал   мытищи   
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Камера наблюдения, установленная в подъезде одного из домов в Мытищах запечатлела подозрительного мужчину. Героя видео очень заинтересовала одна из дверей на этаже и он начал изучать замок.
Заметив камеру, мужчина покинул этаж. Пользователи сети предположили, что на видео домушник или же наводчик, который ищет нужную квартиру.

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Метки: Подмосковье   видео   домушник   замок   квартира   криминал   мытищи   
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17  комментариев
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24k
Юрьевич 47 минут назад
Жирный боров...
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
от наглая мерзкая ссыкливая рожа - камеру увидел и сразу деру.
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7k
Колорад Полчаса назад
Не пойму, его каждый день тут выкладывают. Он что каждый день ходит?
:)
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1k
GoInDown 37 минут назад
Неужели это еще актуально в современном цифровом мире^^.
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20k
sportage030 37 минут назад
Что сейчас можно своровать из квартиры? Наличку уже никто не хранит, а садится за вонючий телевизор и ноутбук кому охота?
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3k
Сергей Сергеев 59 минут назад
А не проще было замок сфотографировать и спокойно на досуге его изучить и не привлекать к себе внимания?
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
Он млять такой же домушник, как анальный политег.
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