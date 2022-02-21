Домушник изучает замок в двери в подмосковных Мытищах

458
1
1
Камера наблюдения, установленная в подъезде одного из домов в Мытищах запечатлела подозрительного мужчину. Героя видео очень заинтересовала одна из дверей на этаже и он начал изучать замок.
Заметив камеру, мужчина покинул этаж. Пользователи сети предположили, что на видео домушник или же наводчик, который ищет нужную квартиру.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вооруженный скалкой мужчина ограбил салон сотовой связи
- В Подмосковье подростки обворовали гипермаркет на 250 тысяч рублей
- Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке
- В Подмосковье парни украли дорогостоящий кофейный аппарат
- Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину
23
Понравилось23
Новости партнёров
:)