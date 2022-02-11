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Навёл порядок

Навёл порядок (1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 18:00
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   авто   ватермарк   видео   своими руками   юмора   

Шикарный автомобиль.

Антон Брухляев

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Метки: Приколы   авто   ватермарк   видео   своими руками   юмора   
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5  комментариев
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44k
Андрей Бертон 2 часа назад
Таких уже не делают, всё современные машины и 30 лет не проживут, про 50 и более нет смысла и говорить.
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1k
Pioner76 Полчаса назад
У меня тоже порядок...
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3k
Александр Час назад
Атас, пацаны! Линкольн! Такой только у меня и у Майкла Джексона!
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