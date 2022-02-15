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Антон Брухляев
Её французский, как мой немецкий
(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
15 февраля 2022 13:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
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девушки
юмора
Women moment.
Антон Брухляев
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комментариев
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19k
KOSTELLO
2 часа назад
Тут, наверное, не в языке дело, а в мерзком голосе и похабном произношении
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415
АлоКин
13 минут назад
Какой ля конфуз)
1
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225
В-ий
Час назад
гитлер капут
1
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30k
ACU900
2 часа назад
Анекдот:
Афиша цирка: Свинья, говорящая по-французски...
Аншлаг... Полный зал цирка... Все ждут свинью...
На сцену выходит конферансье и говорит:
- А сейчас на арене свинья, говорящая по-французски...
На сцену выводят свинью...
И тут из-за кулис выбегает мужик, в ватнике, ушанке и тяжелых кирзачах и
на ходу кричит:
- ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ...?
и пинает свинью в бок...
Свинья: У-И-ИИИ....
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467
Шурман
2 часа назад
Не знаю мне все нормально понятно и доходчиво , у меня дети так же разговаривают , вечером как в комнате не зайду сидят в своей игре всем классом и орут , уже сказал что бы в наушниках болтал и играл .
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20k
Злыдень
2 часа назад
Самый мерзкий язык в мире, даже ругань на немецком кажется песней на фоне этого...
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2k
Сладких снов
2 часа назад
Нет, такой Women moment "юмор" мне не осилить, шибко интеллектуален.
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sava
3 часа назад
а зачем так орать ?
2
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34k
Опаньки
sava
3 часа назад
страшенная вот и орет
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No pasaran
Опаньки
2 часа назад
Страшненькая, но озорная
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sava
Опаньки
54 минуты назад
чтобы еще страшнее было ? )))
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17k
Александр
4 часа назад
Уже миллиарды вариантов этой постановки отснято.
P.S. В натуре от её французского, хочется себе в уши ля круассаны заколотить.
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Афиша цирка: Свинья, говорящая по-французски...
Аншлаг... Полный зал цирка... Все ждут свинью...
На сцену выходит конферансье и говорит:
- А сейчас на арене свинья, говорящая по-французски...
На сцену выводят свинью...
И тут из-за кулис выбегает мужик, в ватнике, ушанке и тяжелых кирзачах и
на ходу кричит:
- ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ...?
и пинает свинью в бок...
Свинья: У-И-ИИИ....
P.S. В натуре от её французского, хочется себе в уши ля круассаны заколотить.