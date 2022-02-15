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Её французский, как мой немецкий

Её французский, как мой немецкий (1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   ватермарк   видео   девушки   юмора   

Women moment.

Антон Брухляев

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Метки: Приколы   ватермарк   видео   девушки   юмора   
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13  комментариев
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Тут, наверное, не в языке дело, а в мерзком голосе и похабном произношении
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415
АлоКин 13 минут назад
Какой ля конфуз)
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225
В-ий Час назад
гитлер капут
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30k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Афиша цирка: Свинья, говорящая по-французски...
Аншлаг... Полный зал цирка... Все ждут свинью...
На сцену выходит конферансье и говорит:
- А сейчас на арене свинья, говорящая по-французски...
На сцену выводят свинью...
И тут из-за кулис выбегает мужик, в ватнике, ушанке и тяжелых кирзачах и
на ходу кричит:
- ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ...?
и пинает свинью в бок...
Свинья: У-И-ИИИ....
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467
Шурман 2 часа назад
Не знаю мне все нормально понятно и доходчиво , у меня дети так же разговаривают , вечером как в комнате не зайду сидят в своей игре всем классом и орут , уже сказал что бы в наушниках болтал и играл .
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20k
Злыдень 2 часа назад
Самый мерзкий язык в мире, даже ругань на немецком кажется песней на фоне этого...
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Нет, такой Women moment "юмор" мне не осилить, шибко интеллектуален.
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1k
sava 3 часа назад
а зачем так орать ?
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17k
Александр 4 часа назад
Уже миллиарды вариантов этой постановки отснято.

P.S. В натуре от её французского, хочется себе в уши ля круассаны заколотить.
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