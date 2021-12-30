FISHKINET
Сообщество Юмор 13672 поста • 2783 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Какая ей разница?

Какая ей разница? (1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 21:00
Сообщество : Юмор
Метки: ватермарк   видео   девушки   приколы   юмора   

Пристала к парню.

Dvache

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1815



Другие посты автора
Похожее видео
Когда твоя мама феминистка
Когда твоя мама феминистка
18:00:13
Кто ей права выдал?
Кто ей права выдал?
17:00:32
Спалил жену
Спалил жену
17:00:53
Как после такого заводить отношения?
Как после такого заводить отношения?
15:00:06
Познала жизнь
Познала жизнь
19:00:34
Такого она не ожидала
Такого она не ожидала
22:00:52
Утро инфоцыгана
Утро инфоцыгана
18:00:21
447
1
Предыдущее Следующее

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: ватермарк   видео   девушки   приколы   юмора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Двестиграмм 3 часа назад
Россия это Россия! у неё нет границ между странами! а у Америки несколько разных стран! поэтому если он скажет я из Америки, умный человек спросит откуда именно? США, Бразилия и тд.
А дура будет думать что он Американ бой, возьми меня с собой!
и заберёт он её в Гондурас! во смеху то будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Positive 21 минуту назад
90% более-менее образованого населения Земли знает что такое Лос-Анжелес, и в какой стране этот город, как и многие другие мегаполисы в США. А еще, этих же 90% понятия не имеют что такое Псков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 2 часа назад
Молодец, хорошо ткнула носом америкашку)) ...может для них важнее их город или штат чем страна... ну тем лучше, быстрее развалятся)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
умыла! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Максим 3 часа назад
Все намного проще.. Американец, как бы он не поднимал флаг перед домом, как бы не пел гимн. В первую очередь он как бы сказать местечковый. И так у них было всегда и остается. В первую очередь он из Техаса, и только потом уже из США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Элик Горский 3 часа назад
США переводится дословно "соединённые страны Америки" (если верить Вассерману), поэтому так и говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшный сон школьника Страшный сон школьника Когда твоя мама феминистка Когда твоя мама феминистка Кто ей права выдал? Кто ей права выдал? Спалил жену Спалил жену Как после такого заводить отношения? Как после такого заводить отношения? Утро инфоцыгана Утро инфоцыгана
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца
2
78
Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца
Любопытный парень засунул ножницы в розетку в магазине
0
166
Любопытный парень засунул ножницы в розетку в магазине
Кадры спасения летчика Константина Мурахтина
0
6
Кадры спасения летчика Константина Мурахтина
Финальный полет пилота самолета
1
25
Финальный полет пилота самолета
Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски
3
76
Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски
Хозяйственный кот возвращается домой
0
22
Хозяйственный кот возвращается домой
В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента»
0
60
В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента»
Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка
2
152
Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка
Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик
1
64
Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик
У мужчины произошел системный сбой
1
16
У мужчины произошел системный сбой
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
1
3
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу
1
148
Пародия на саму себя: реакция соцсетей на новую Матрицу
Набирающие популярность в сообществах
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
16
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
Кто в 2021 потерял миллиарды. Топ обедневших российских бизнесменов
1
30
Кто в 2021 потерял миллиарды. Топ обедневших российских бизнесменов
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный тренд
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#люди#Ynews#картинки#подборка#дтп#история#автомобили#Россия
#фото#животные#факты#новый год#приколы#интересное#новости#позитив#коты#криминал
#интересно#прикол#кино#в мире#смешные#аварии#авто аварии#добрые видео#настроение#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться