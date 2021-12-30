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Dvache
Какая ей разница?
(1 видео)
Автор:
Dvache
30 декабря 2021 21:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
ватермарк
видео
девушки
приколы
юмора
Пристала к парню.
Dvache
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1815
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комментариев
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4k
Двестиграмм
3 часа назад
Россия это Россия! у неё нет границ между странами! а у Америки несколько разных стран! поэтому если он скажет я из Америки, умный человек спросит откуда именно? США, Бразилия и тд.
А дура будет думать что он Американ бой, возьми меня с собой!
и заберёт он её в Гондурас! во смеху то будет!
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4k
Двестиграмм
Максим
3 часа назад
уточняю!
она спросила почему ты сказал что из ЛА (ЛосАнджелес) и не сказал что ты с Америки
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(из
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13k
Positive
21 минуту назад
90% более-менее образованого населения Земли знает что такое Лос-Анжелес, и в какой стране этот город, как и многие другие мегаполисы в США. А еще, этих же 90% понятия не имеют что такое Псков.
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dima423
2 часа назад
Молодец, хорошо ткнула носом америкашку)) ...может для них важнее их город или штат чем страна... ну тем лучше, быстрее развалятся)
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17k
Dr.CrAzY
2 часа назад
умыла! ))
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67k
Максим
3 часа назад
Все намного проще.. Американец, как бы он не поднимал флаг перед домом, как бы не пел гимн. В первую очередь он как бы сказать местечковый. И так у них было всегда и остается. В первую очередь он из Техаса, и только потом уже из США.
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80
Элик Горский
3 часа назад
США переводится дословно "соединённые страны Америки" (если верить Вассерману), поэтому так и говорят.
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Максим
Элик Горский
3 часа назад
а так и есть.. Британских там было 13 колоний. И если бы остальные страны знали какие аппетиты будут у этого новообразования они бы вбивали эти колонии обратно под Британию дружно и ногами. Потому что набрав силу эта гиена оттяпала колонии практически у каждой страны.
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Максим
3 часа назад
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А дура будет думать что он Американ бой, возьми меня с собой!
и заберёт он её в Гондурас! во смеху то будет!
она спросила почему ты сказал что из ЛА (ЛосАнджелес) и не сказал что ты с Америки