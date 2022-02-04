Женщины пытаются поймать ртом сосиску

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Каких только развлечений не встретишь в современно мире. Например, некоторые представительницы прекрасного пола пытаются поймать ртом летящую в их сторону сосиску. Предлагаю вам посмотреть на их удачные и не очень попытки.
Хороший тамада и конкурсы интересные.
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