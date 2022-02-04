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Женщины пытаются поймать ртом сосиску

Женщины пытаются поймать ртом сосиску (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девушки   позитив   прикол   развлечения   сосиски   
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Каких только развлечений не встретишь в современно мире. Например, некоторые представительницы прекрасного пола пытаются поймать ртом летящую в их сторону сосиску. Предлагаю вам посмотреть на их удачные и не очень попытки.
Хороший тамада и конкурсы интересные.

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Метки: Юмор   видео   девушки   позитив   прикол   развлечения   сосиски   
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2k
VikaR 2 часа назад
Ип_ану_тые ИМХО
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Алексей 21 минуту назад
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Viktor Полчаса назад
Сосиску надо было майонезом хорошо обмазать , а уже затем кидать .
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Бомбардир 40 минут назад
А у кого еще в школе (80-е) был прикол про аэровафлю?
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Батончик с маком 49 минут назад
Докторскую колбасу надо было ловить. Вот это был бы номер
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Mazter 52 минуты назад
Глубокие глотки. Часть 3
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Alexander Час назад
Другую сосиску, наверняка бы поймали! :-)
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DyadyaSasha Час назад
Правильно брошенная сосиска - залог успеха! Вот кто свою сосиску боком кидает?
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29k
Игорь 2 часа назад
Скрытая реклама?!

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Стебан Шутник 2 часа назад
Якубеня участвует?
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