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Больная "любовь": в Тюмени женщину зверски избил бывший муж

Больная "любовь": в Тюмени женщину зверски избил бывший муж (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2022 22:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тюмень   бездействие полиции   бывший муж   жестоко избил   избил жену   тиран   
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Когда-то любившие друг друга Ирина Валова и белорус Александр Жириков жили счастливо. Но отношения зашли в тупик и Ирина попросила Сашу съехать. И тогда её жизнь превратилась в ад.
Мужчина никак не хотел принять тот факт, что его бывшая жена хочет жить своей жизнью, в котором ему места больше нет. Он преследовал её, караулил возле дома и работы. Один раз вывез в лес и избил. Женщина обратилась в полицию, но там ей не помогли, посчитали бытовым конфликтом. Начальница Ирины рассказала, что Александр заявился к ним на корпоратив, выломал дверь и устроил там дебош. После этого коллеги написали на него заявление в полицию. Однако Александру снова ничего не было предъявлено. Чтобы отомстить за заявление, он похитил одного из сотрудников, угрожал ножом. После этого ребята решили, что Ирина переедет к одной из коллег, пока не будет решена проблема с преследователем. Однако это не спасло женщину. 
Вчера экс-супруг подловил Ирину, когда она была одна и избил до полусмерти. Бил ногами по лицу, вымещая всю свою злость на несчастной женщине. С переломами черепа и носа Ирину госпитализировали. И снова коллеги подняли шум, предположили, что есть и другие пострадавшие, начали искать других женщин, которые пострадали от рук буйного собственника. И оказались правы. Одна из бывших пассий  Александра боялась его настолько, что сменила имя и переехала, лишь бы скрыться от его ужасающей привязанности. По словам девушки, он дважды её сильно избивал, преследовал несмотря на то что у неё маленький ребёнок. Девушка неоднократно писала заявления, два раза побои были сняты, но дело замяли. Добиться депортации ей удалось только после того, как мужчина выложил её фотографии с объявлением о сексуальных услугах на  сайте "Жена для секса". Депортация и запрет на въезд маньяка не остановили. У Александра больная тяга к русским женщинам. На родине он поменял документы и въехал в Россию снова. Прежнюю жертву свою найти не смог, присмотрел новую. Скрываться за маской доброго человека удавалось недолго, и когда Ирина увидела его истинное лицо и решила развестись с ним, превратил и её жизнь в кошмар.
Полиция наконец-то зашевелилась, ищут Александра Жирикова. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". А он пока гуляет на свободе, и кто знает, может быть, уже присматривает себе новую жертву.

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Метки: Тюмень   бездействие полиции   бывший муж   жестоко избил   избил жену   тиран   
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14k
Алексей 2 часа назад
Я правильно понимаю, что рассматривать законность решений полиции по предыдущим обращениям, никто не будет?
Равно как и делать выводы о профпригодности сотрудников, их выносившим?

В который раз убеждаюсь, что "когда убьют - тогда и приходите", это "тренд"
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18
S400 Минуту назад
Чейто по описанию на Лукашенко больно смахивает
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42k
dima423 19 минут назад
вот как то даже жалко что таких ублюдков в наше время публично заживо не сжигают...
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569
Mr White Man Полчаса назад
духовно и скрепно !
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185
Карл Такойто Час назад
Так в РФ вроде декримилизировано домашнее насилие,это значит что можно [мат] женщин,ну умерла и умерла,как говорится кого еб..ет всё же по закону.
https://www.dw.com/ru/почему-в-декриминализации-домашнего-насилия-в-рф-нет-ничего-хорошего/a-48852876https://www.dw.com/ru/почему-в-декриминализации-домашнего-насилия-в-рф-нет-ничего-хорошего/a-48852876
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9k
Евгений Час назад
Я так понимаю, бульба нелегал?
Ну коллегам собраться, сделать прорубь, найти выб*ядка, вывезти "на природу", ёб*уть потихому, а тушку в прорубь, никто его искать не будет...
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−147
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Тяжкий вред? Пара гематом не потянут даже на среднюю тяжесть. Ну и как обычно, вот убью тогда и приходите.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Неразборчивость в выборе мужчины.
Нежелание с первых побоев снимать телесные и писать нормальное заявление в полицию.
Обьясняю длявсех:ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОТКАЗНОЙ ПО ПОБОЯМ БЕЗ ВСТРЕЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЕРПЕВШЕЙ С ОТКПЗОМ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
.
Тупо такой откпзной моментально отменяет прокуратура и направляет на доп проверку.
.
Такшта скажите чнстно: женщина билась до последнего, стараясь сохранить отношения.
Скотина именно этим и пользовался.
А нужно было сразу сажать его в тюрьму, не включать заднюю.
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1k
Егор Терентьев 2 часа назад
"Бьёт, значит любит"
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Nika
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