Больная "любовь": в Тюмени женщину зверски избил бывший муж

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Когда-то любившие друг друга Ирина Валова и белорус Александр Жириков жили счастливо. Но отношения зашли в тупик и Ирина попросила Сашу съехать. И тогда её жизнь превратилась в ад.
Мужчина никак не хотел принять тот факт, что его бывшая жена хочет жить своей жизнью, в котором ему места больше нет. Он преследовал её, караулил возле дома и работы. Один раз вывез в лес и избил. Женщина обратилась в полицию, но там ей не помогли, посчитали бытовым конфликтом. Начальница Ирины рассказала, что Александр заявился к ним на корпоратив, выломал дверь и устроил там дебош. После этого коллеги написали на него заявление в полицию. Однако Александру снова ничего не было предъявлено. Чтобы отомстить за заявление, он похитил одного из сотрудников, угрожал ножом. После этого ребята решили, что Ирина переедет к одной из коллег, пока не будет решена проблема с преследователем. Однако это не спасло женщину.
Вчера экс-супруг подловил Ирину, когда она была одна и избил до полусмерти. Бил ногами по лицу, вымещая всю свою злость на несчастной женщине. С переломами черепа и носа Ирину госпитализировали. И снова коллеги подняли шум, предположили, что есть и другие пострадавшие, начали искать других женщин, которые пострадали от рук буйного собственника. И оказались правы. Одна из бывших пассий Александра боялась его настолько, что сменила имя и переехала, лишь бы скрыться от его ужасающей привязанности. По словам девушки, он дважды её сильно избивал, преследовал несмотря на то что у неё маленький ребёнок. Девушка неоднократно писала заявления, два раза побои были сняты, но дело замяли. Добиться депортации ей удалось только после того, как мужчина выложил её фотографии с объявлением о сексуальных услугах на сайте "Жена для секса". Депортация и запрет на въезд маньяка не остановили. У Александра больная тяга к русским женщинам. На родине он поменял документы и въехал в Россию снова. Прежнюю жертву свою найти не смог, присмотрел новую. Скрываться за маской доброго человека удавалось недолго, и когда Ирина увидела его истинное лицо и решила развестись с ним, превратил и её жизнь в кошмар.
Коллеги пострадавшей рассказали про то, что им пришлось пережить
Его бывшая жертва поделилась своей историей
Полиция наконец-то зашевелилась, ищут Александра Жирикова. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". А он пока гуляет на свободе, и кто знает, может быть, уже присматривает себе новую жертву.
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Равно как и делать выводы о профпригодности сотрудников, их выносившим?
В который раз убеждаюсь, что "когда убьют - тогда и приходите", это "тренд"
https://www.dw.com/ru/почему-в-декриминализации-домашнего-насилия-в-рф-нет-ничего-хорошего/a-48852876https://www.dw.com/ru/почему-в-декриминализации-домашнего-насилия-в-рф-нет-ничего-хорошего/a-48852876
Ну коллегам собраться, сделать прорубь, найти выб*ядка, вывезти "на природу", ёб*уть потихому, а тушку в прорубь, никто его искать не будет...
Нежелание с первых побоев снимать телесные и писать нормальное заявление в полицию.
Обьясняю длявсех:ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОТКАЗНОЙ ПО ПОБОЯМ БЕЗ ВСТРЕЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЕРПЕВШЕЙ С ОТКПЗОМ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
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Тупо такой откпзной моментально отменяет прокуратура и направляет на доп проверку.
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Такшта скажите чнстно: женщина билась до последнего, стараясь сохранить отношения.
Скотина именно этим и пользовался.
А нужно было сразу сажать его в тюрьму, не включать заднюю.
Если текст - правда, то уже до самого последнего факта побоев на мужике - букетик из статей
Всего делов, вовремя написать заяву и не включать заднюю.
Ни один участковый от верной палки не откажется.
А тут, похоже, уже больничка заявление писала. Как обычно и бывает
Сейчас не 90-е
Не отреагировали менты - сразу жалобу в прокуратуру
В тот же день
Метов выгонят моментально