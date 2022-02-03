Больная "любовь": в Тюмени женщину зверски избил бывший муж

Вчера экс-супруг подловил Ирину, когда она была одна и избил до полусмерти. Бил ногами по лицу, вымещая всю свою злость на несчастной женщине. С переломами черепа и носа Ирину госпитализировали. И снова коллеги подняли шум, предположили, что есть и другие пострадавшие, начали искать других женщин, которые пострадали от рук буйного собственника. И оказались правы. Одна из бывших пассий Александра боялась его настолько, что сменила имя и переехала, лишь бы скрыться от его ужасающей привязанности. По словам девушки, он дважды её сильно избивал, преследовал несмотря на то что у неё маленький ребёнок. Девушка неоднократно писала заявления, два раза побои были сняты, но дело замяли. Добиться депортации ей удалось только после того, как мужчина выложил её фотографии с объявлением о сексуальных услугах на сайте "Жена для секса". Депортация и запрет на въезд маньяка не остановили. У Александра больная тяга к русским женщинам. На родине он поменял документы и въехал в Россию снова. Прежнюю жертву свою найти не смог, присмотрел новую. Скрываться за маской доброго человека удавалось недолго, и когда Ирина увидела его истинное лицо и решила развестись с ним, превратил и её жизнь в кошмар.