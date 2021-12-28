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Сказ про то, как ворон и пёс деда делили

Сказ про то, как ворон и пёс деда делили (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   ворон   животные   прикол   пёс   собака   
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Ворон по кличке Керя остался недоволен тем, что рядом с его хозяином разгуливает пёс. Ревнивая птица решила устроить четвероногому другу человека лёгкую взбучку.

Борьба за внимание дедушки

Пёс не сильно сопротивлялся нападкам пернатого ворчуна и воспринимал пощипывания как массаж.

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Метки: Юмор   видео   ворон   животные   прикол   пёс   собака   
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1  комментарий
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Тоша Полчаса назад
Такую птичку если серьезно разозлить, мало не покажется. А тут просто играется, к тому же вроде маленький ещё)
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