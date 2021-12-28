Сказ про то, как ворон и пёс деда делили

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Ворон по кличке Керя остался недоволен тем, что рядом с его хозяином разгуливает пёс. Ревнивая птица решила устроить четвероногому другу человека лёгкую взбучку.
Борьба за внимание дедушки
Пёс не сильно сопротивлялся нападкам пернатого ворчуна и воспринимал пощипывания как массаж.
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