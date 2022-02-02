Страйкбольный снайпер против игрока со "стальными шарами"

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Страйкболисты из видео играли в особый режим "Терминатор", в котором участники - терминаторы выбывают, когда уже не могут терпеть боль. Герои ролика оказался действительно крепким орешком и выдержал множество попаданий в область паха.
Снайпер занял выгодную позицию и как следует обстрелял область паха "терминатора".
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