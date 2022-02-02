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Страйкбольный снайпер против игрока со "стальными шарами"

Страйкбольный снайпер против игрока со "стальными шарами" (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Снайпер   аирсофт   видео   прикол   страйкбол   
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Страйкболисты из видео играли в особый режим "Терминатор", в котором участники - терминаторы выбывают, когда уже не могут терпеть боль. Герои ролика оказался действительно крепким орешком и выдержал множество попаданий в область паха.
Снайпер занял выгодную позицию и как следует обстрелял область паха "терминатора".

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Метки: Снайпер   аирсофт   видео   прикол   страйкбол   
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7  комментариев
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21k
Юрий Час назад
"Ракушку" уже давным давно изобрели...
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Mixalych 12 минут назад
Забава на любителя. До травмы колена регулярно участвовал в подобных мероприятиях. У нас до снайпера еще дослужиться надо было. Любому желающему не разрешали. Ибо винтовка мощнее, бьет дальше. И были указания со скольки метров можно стрелять по цели. Снайпер всегда при себе имел пистолет для ближнего боя.
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59k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
вот кто объяснит . а какого лешего мишень стоит на месте а не укроется от обстрела
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2k
maloy 47 минут назад
Ну вообще то за такое вполне нужно и по еб@лу прикладом одарить.
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30k
Антон 59 минут назад
Это называется: Здравствуй, варикоцеле.
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10k
Kostick Час назад
хардбол - вот где стальные яйца.
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