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Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России

Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 10:11
Сообщество : СССР
Метки: 1990   McDonald's   Москва   СССР   видео   интересно   история   мнение   
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31 января 1990 года в Москве открылся первый ресторан McDonald’s. К заведению выстроились огромные очереди желающих попробовать загадочную американскую еду. Предлагаю вам посмотреть видео с мнением советских детей о качестве обслуживания и еде в ресторане.
Репортаж Сергея Супонева и Георгия Галустьяна об открытии ресторана. Обратите внимание, как поставлена речь у детей.

Источник:

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Метки: 1990   McDonald's   Москва   СССР   видео   интересно   история   мнение   
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16  комментариев
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53k
doker Час назад
А что там, правда клёво?

Ни разу в этом заведении не был за всю свою не короткую жизнь.

А стоять в очереди, время терять... Упаси бог, что там жизни той!
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2k
Sergius SPb 8 минут назад
Один раз знакомая затащила меня в МД для покупки картошки фри.
И два раза заходил с улицы в МДшный сортир.
Вот и весь МД.
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339
Светлана Минаенкова 37 минут назад
Вот сколько лет прошло, а мне до сих пор стыдно. В очереди не стояла, но видела ее...
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2k
Заряд бодрости 44 минуты назад
Запущу шикарный фейерверк, когда закроется последний
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554
Дмитрий 45 минут назад
Почти 5 часов стояния в очереди.... Было же интересно что за хрень...куплено было на 2 средние зарплаты..по 8 -10 бигов пирожков что бы домой отнести всех родных угостить..нет сейчас никакого негатива нет вообще никаких эмоций по поводу мака..было это и все...накопление жизненного опыта....
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727
Hallo FreeSpace 48 минут назад
Ох , сколько же раз он меня выручал )
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1k
Стебан Шуткин 51 минуту назад
Сеть бесплатных туалетов.
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2k
YaNa 53 минуты назад
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30k
ACU900 59 минут назад
Есть такой старый анекдот:
Встречаются в пустыне осел и прапорщик
Осел вдруг спрашивает прапорщика человеческим голосом:
- Ты кто?
Прапорщик посмотрел вправо влево и отвечает:
- Я офицер. А ты кто?
Осел посмотрел вправо влево и тоже отвечает:
- А я лошадь!

К чему этот анекдот? А к тому что третьесортную забегаловку когда то называли более престижным словом "ресторан".
Сегодня "макдональдс" - это даже ругательство, если ты кого то сильно ненавидишь можно пожелать "что бы у тебя свадьба была в Макдональдсе"...
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8k
Бритва Час назад
речью детей в те времена никто не занимался) отобрали наиболее удачные моменты.
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