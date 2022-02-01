Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России

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31 января 1990 года в Москве открылся первый ресторан McDonald’s. К заведению выстроились огромные очереди желающих попробовать загадочную американскую еду. Предлагаю вам посмотреть видео с мнением советских детей о качестве обслуживания и еде в ресторане.
Репортаж Сергея Супонева и Георгия Галустьяна об открытии ресторана. Обратите внимание, как поставлена речь у детей.
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Ни разу в этом заведении не был за всю свою не короткую жизнь.
А стоять в очереди, время терять... Упаси бог, что там жизни той!
И два раза заходил с улицы в МДшный сортир.
Вот и весь МД.
Встречаются в пустыне осел и прапорщик
Осел вдруг спрашивает прапорщика человеческим голосом:
- Ты кто?
Прапорщик посмотрел вправо влево и отвечает:
- Я офицер. А ты кто?
Осел посмотрел вправо влево и тоже отвечает:
- А я лошадь!
К чему этот анекдот? А к тому что третьесортную забегаловку когда то называли более престижным словом "ресторан".
Сегодня "макдональдс" - это даже ругательство, если ты кого то сильно ненавидишь можно пожелать "что бы у тебя свадьба была в Макдональдсе"...