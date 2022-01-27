FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5636 постов • 833 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Полицейский принял «ледяное крещение» во имя спасения

Полицейский принял «ледяное крещение» во имя спасения (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 21:17
Сообщество : Жить в России
Метки: ватрушка   девочка   купель   полицейский   полынья   ребенок   спасение   
696
1
1
Страж порядка вытащил из полыньи трехлетнюю девочку. Как она туда угодила?
На сайте МВД Медиа появилось сообщение о счастливом исходе ЧП с трехлетним ребенком в Петербурге. Малышка с отцом отправилась на прогулку, каталась на ватрушке. В какой-то момент она съехала на лед реки и угодила в полынью. Отец пытался вызволить малышку из ледовой «купели», но у него это не получилось.
Сообщение о происшествии поступило в полицию. Патрульные среагировали оперативно и четко. Прибыли быстро и сразу сориентировались, что предпринять. Сержант Дмитрий Ходкевич обвязал себя тросом и подполз к полынье. У него получилось: он вытащил девочку из ледяной воды и вынес на берег.

Источник:

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ватрушка   девочка   купель   полицейский   полынья   ребенок   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex Djeff 58 минут назад
Судя по видео, там течение. Могло и под лёд затянуть. Мужик молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
562
Bendix 59 минут назад
Честный мент - правильный мент. Я сам в школу милиции ходил. Когда шняна пошла, слинял. Невербуемый я. Но менты, спасибо им, многому научили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18899



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
0
335
В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
Набирающие популярность в сообществах
15 знаменитостей, чья сообразительность спасла их от досадного провала на публике
0
41
15 знаменитостей, чья сообразительность спасла их от досадного провала на публике
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
0
39
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну, спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#дтп#Приколы#подборка#люди#фильм#истории#собака
#Юмор#ватермарк#кино#история#автомир#аварии#юмора#полиция#авто аварии#Москва
#животные#интересно#Ynews#автомобили#интересное#Россия#в мире#США#Спорт#драка

На что жалуетесь?

Вернуться