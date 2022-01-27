Полицейский принял «ледяное крещение» во имя спасения

На сайте МВД Медиа появилось сообщение о счастливом исходе ЧП с трехлетним ребенком в Петербурге. Малышка с отцом отправилась на прогулку, каталась на ватрушке. В какой-то момент она съехала на лед реки и угодила в полынью. Отец пытался вызволить малышку из ледовой «купели», но у него это не получилось.