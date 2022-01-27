Полицейский принял «ледяное крещение» во имя спасения

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Страж порядка вытащил из полыньи трехлетнюю девочку. Как она туда угодила?
На сайте МВД Медиа появилось сообщение о счастливом исходе ЧП с трехлетним ребенком в Петербурге. Малышка с отцом отправилась на прогулку, каталась на ватрушке. В какой-то момент она съехала на лед реки и угодила в полынью. Отец пытался вызволить малышку из ледовой «купели», но у него это не получилось.
Сообщение о происшествии поступило в полицию. Патрульные среагировали оперативно и четко. Прибыли быстро и сразу сориентировались, что предпринять. Сержант Дмитрий Ходкевич обвязал себя тросом и подполз к полынье. У него получилось: он вытащил девочку из ледяной воды и вынес на берег.
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