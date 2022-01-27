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Собаки попытались напасть на ягуара

Собаки попытались напасть на ягуара (1 видео)

Автор:
27 января 2022 16:40
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   ватермарк   видео   животные   нападение   собаки   

Мелкие собаки решили показать ягуару, кто здесь главный. Это была самая легкая добыча в жизни хищной кошки.

Krasava

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Метки: Jaguar   ватермарк   видео   животные   нападение   собаки   
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Ivan Час назад
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Александр 7 минут назад
Сейчас каждый день будут постить про слбак.Инфоповод для баранов найден ...Ковид кончился .
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dikijjim 14 минут назад
это что у кого то на заднем дворе происходит?не хотел бы я вечером ребенка там одного оставить.
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Majul 19 минут назад
За ужином пришел, норм все. Там вон еще на пару ужинов шавок бегает )
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Кузнец душ. Полчаса назад
Шарик лопнул.
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14k
Кархародон 36 минут назад
Так и у людей бывает, когда мелкие дрыщавые юноши, которых в жизни никогда не били, начинают задираться с кем-то поздоровее. Мол, в интернете же прокатывало, так почему на улице не прокатит? Порой что-то идёт не так
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Echo 46 минут назад
- Тузик, где друган то твой ?
- Да барсика кормит
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15k
Александр Н. 48 минут назад
Кошка съела - значит крыса...
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5k
a_komolow 50 минут назад
Тупые моськи!
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Игорь Час назад
Не разобрались
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SuperTroll Час назад
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3k
Вовака Час назад
Кабыздохи
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8k
Мистер Фикс 2 часа назад
Тупые пустобрехи
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Молодец, отомстил хоть за некоторых кошек.)
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
«Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!

Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!»
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19k
Егор 2 часа назад
Ха, ягуары крокодилов больше себя жрут, а тут всего-лишь собачка.
Ссылка youtu.be
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