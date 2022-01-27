Собаки попытались напасть на ягуара

Мелкие собаки решили показать ягуару, кто здесь главный. Это была самая легкая добыча в жизни хищной кошки.
Мелкие собаки решили показать ягуару, кто здесь главный. Это была самая легкая добыча в жизни хищной кошки.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
- Да барсика кормит
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
…
Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!»
«В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять».
+ ещё недобрые темнокожие дяденьки!
За общеизвестный ликбез спасибо! Вы достойны зачёта по географии & зоологии автоматом! За шпалу снимаю шляпу с отдельной благодарностью. Добра вам во всём и от всех!