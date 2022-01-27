Большой привет от пожарных с разных уголков России

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Пожарные со всей страны приняли участие в забавном челлендже. В видео они передают друг другу и зрителям своеобразный привет и демонстрируют инвентарь и экипировку, которые используют в работе.
Профессия, достойная уважения
Участниками ролика стали пожарные из Владивостока, Москвы, Нюрбы, Комсомольска-на-Амуре, Сочи и других городов России.
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