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Большой привет от пожарных с разных уголков России

Большой привет от пожарных с разных уголков России (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересно   люди   пожарные   челлендж   
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Пожарные со всей страны приняли участие в забавном челлендже. В видео они передают друг другу и зрителям своеобразный привет и демонстрируют инвентарь и экипировку, которые используют в работе.

Профессия, достойная уважения

Участниками ролика стали пожарные из Владивостока, Москвы, Нюрбы, Комсомольска-на-Амуре, Сочи и других городов России.

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Метки: Россия   видео   интересно   люди   пожарные   челлендж   
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6  комментариев
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1k
ah3007 2 часа назад
Молодцы Мужики!!!
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Бравый солдат Швейк Полчаса назад
привет всем тушилам!!! особенно 66 роте московского гарнизона!
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12k
Majul 39 минут назад
Красавцы!
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32k
Рекламщик Час назад
Привет с Казахстана,г. Атырау
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9k
ПчёЛа Час назад
Я тут как то на Ютубе нашла видео, где пожарный спас кошку. Ну и как водится, далее мне стали в ленту выкладывать подобные видео. Их так много!!! Как они вытаскивают животных, поят водой, делают им массаж сердца и к мордочке прикладывают баллон с кислородом. Я смотрела со слезами на глазах, молодцы парни!
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11k
котегRUS 2 часа назад
Сухих рукавов Вам, Братья!!!
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