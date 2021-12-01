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Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде

Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   падение   подъезд   прикол   пьяный   тумба   фейл   
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Нетрезвого парня вывела из себя стоящая в подъезде тумба. Он начал ломать мебельное изделие, оступился и ушёл не попрощавшись. Знакомый героя ролика запечатлел его короткое, но яркое лестничное приключение.
Красиво ушел. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   неудача   падение   подъезд   прикол   пьяный   тумба   фейл   
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7  комментариев
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
плохо быть дебилом
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10k
Шурум-бурум 17 минут назад
биомусор
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284
Юденич 54 минуты назад
Мгновенная карма для дебила.
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7k
Позитив 54 минуты назад
хорошо ушел
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34k
Опаньки Час назад
А за пузырь то ему самому теперь предъявить могут ))
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11k
Александр Час назад
Тумбочка наносит ответный удар.
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Mr.Adamson

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