Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде

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Нетрезвого парня вывела из себя стоящая в подъезде тумба. Он начал ломать мебельное изделие, оступился и ушёл не попрощавшись. Знакомый героя ролика запечатлел его короткое, но яркое лестничное приключение.
Красиво ушел. Присутствует ненормативная лексика.
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