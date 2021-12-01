Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде

Шотландец на два года заперся дома из-за любви к виски

Когда неуклюжесть твоё второе имя

Не слишком удачный прыжок девушки с яхты

Иногда стоит прислушиваться к советам друга

Не проскочил: неосторожный мальчик оказался в нокдауне

Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке