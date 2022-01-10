В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии в соцсетях

По этому поводу было достаточно обсуждений и многие «интернет-воины» признали Зельцера народным героем Беларуси и изголялись над смертью офицера, Дмитрия Федосюка. И 6 октября Следственный Комитет Беларуси сделал пост: «Вас предупреждали! Все, кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены».

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Затем силовики методично вычислили и задержали 136 человек. Вот их комментарий по этому поводу:

«В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Комментаторы, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения. В настоящее время расследуется уголовное дело. Подозреваемыми являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения».

И сегодня первый человек получил реальный срок. 45-летний житель Могилёва ближайшие 2 года проведет на зоне, к тому же его обязали выплатить штраф - 1250$. Как прокомментировали в СК Беларуси:

«Установлено, что он со своего телефона 28–29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока».

По остальным комментатором идёт такая же работа - скоро они отправятся следом за первым «шутником».