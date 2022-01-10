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В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии в соцсетях

В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии в соцсетях (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 15:03
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Telegram   Зельцер   комментарий   приговор   ружьё   сотрудник   соцсети   
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Житель Могилева получил 2 года за «оскорбление представителей власти» и «разжигание социальной розни».

28 сентября 2021 года белорусские силовики пришли за IT-менеджером Андреем Зельцером. Тот заперся в квартире, и, пока ломали дверь, зарядил ружьё и выстрелил в первого ворвавшегося сотрудника КГБ. Силовик погиб, Зельцера убили ответным огнём.

По этому поводу было достаточно обсуждений и многие «интернет-воины» признали Зельцера народным героем Беларуси и изголялись над смертью офицера, Дмитрия Федосюка. И 6 октября Следственный Комитет Беларуси сделал пост: «Вас предупреждали! Все, кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены».

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Затем силовики методично вычислили и задержали 136 человек. Вот их комментарий по этому поводу:

«В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Комментаторы, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения. В настоящее время расследуется уголовное дело. Подозреваемыми являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения».

И сегодня первый человек получил реальный срок. 45-летний житель Могилёва ближайшие 2 года проведет на зоне, к тому же его обязали выплатить штраф - 1250$. Как прокомментировали в СК Беларуси:

«Установлено, что он со своего телефона 28–29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока».

По остальным комментатором идёт такая же работа - скоро они отправятся следом за первым «шутником».

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Метки: Telegram   Зельцер   комментарий   приговор   ружьё   сотрудник   соцсети   
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b1r1da 2 часа назад
Почти в каждой Конституции любой страны в первых пунктах написано, что гарантируется свобода слова и свобода высказывать свои мысли вслух. А какая свобода слова может быть в Беларусии? Только та, что совпадает с мнением батьки?
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8k
vit 4 минуты назад
Главное в правильную сторону комментировать.
За оскорбления противников нынешней власти никого не сажают.
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2k
Frank Borman 8 минут назад
У беларуського Батьки не забалуешь. Беларусиянцы посмеялись над смертью силовика - теперь этих слабовиков ждет тюрьма. Как говорят в некоторых кругах - за гнилым базаром надо следить.
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7k
sivanov1079 13 минут назад
Надеюсь, глумившихся здесь белогандонников также переписали, и когда они транзитом через Беларусь поедут в Грузию и Египет отдыхать, по своей либеральной привычке, заедут отдохнуть и в Могилев, не надолго
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543
Eric Cartman 21 минуту назад
Если это приговоры "за комментарий", то значит педофилов приговаривают "за любовь к детям".
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42
Капитан ФСБ Полчаса назад
Вот тебе и супер анонимный,защищеный хер знает каким шифрованием телеграмм
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3k
Виталий Лынов 39 минут назад
Хорошая новость не останавливайтесь осталось ещё 135
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255
Сервис Приемка 44 минуты назад
Если СК РБ не сильно занят, может заглянут на чай к косоглазой собратии?
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9k
*Сергей* 48 минут назад
Если судить по видео, то в квартиру ломилась толпа в гражданской одежде.
Могли бы ментов с собой взять, что бы в форме и при ксивах, а так со страха можно было и сквозь дверь начать шмалять.
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351
Карл Такойто 49 минут назад
Беларусь это уже Северная Корея, у них выездные визы уже действуют-просто так из страны не уедешь,и то не всюду можно. В Турцию и Египет по путёвкам пускают,а в Европу нифига))Но народ всё равно бежит кому надо,из Беларуси после этих событий и так свалила куча народу,те же iT компании переехали кто в Вильнюс кто в Таллин,подальше от озверевших вертухаев,как показывает практика не зря,а то сейчас бы так же на зоне бы многие срок мотали кто за комментарий,кто за мем про Лукашенко
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351
Карл Такойто АНДРЕЙ Полчаса назад
Набери в Гугле про выезд узреешь это
может ты ещё просто не пробовал, поэтому думаешь что выпускают))
Выезд из страны возможен для граждан Беларуси один раз в три месяца по каждому из следующих оснований: учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве.
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351
Карл Такойто sivanov1079 7 минут назад
Ушлёпок это вообще то официальная информация размещенная на государственном сайте. Там ещё написано что через наземные пункты пропуска страну тоже покидать нельзя,на почитай

https://mfa.gov.by/visa/viezd_vyezd/vyezd/https://mfa.gov.by/visa/viezd_vyezd/vyezd/
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1k
Руслан Новак Час назад
А ведь когда-то был интересный сайт.
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3k
sedoisever Час назад
Как задолбало ваше "за комментарий", "за репост"...
Почему, если кто-то прогуливаясь в парке изнасиловал и убил, вы не пишете: "Получил срок за прогулку в парке"?
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Не нужно путать свободу слова со вседозволенностью. Ни в какой стране мира не разрешено языком плести без ограничений. И присесть везде за базар можно. А по поводу чувака с двустволкой бычащим на КГБ я вообще молчу. В светоче демократии маслину отхватить можно и за более невинные закидоны.
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812
Максим Максимов Час назад
Молодец, Бацка!
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
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640
SHAGREEN Час назад
В глумлении над трупами не может прослеживаться социальная позиция. Если всё так есть, то туда им и дорога.
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63k
физраствор. Час назад
Cемье приспешника власти уже выразили сочувствие?..
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31k
Растрелли В.В. Час назад
Ну это же просто песня! Осталось в России внедрить этот передовой опыт. За ушко и на солнышко! Батька - молодец, всех врагов натянет!
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
Честно говоря, не понимаю, зачем было глумиться ( если это действительно так) над погибшим человеком? Даже если он лично тебя прессовал. Ну, а если стреляли в первого попавшегося на глаза… Не уместны тут сарказм и радость. Да и не по-мужски это. Мёртвый не ответит тебе лично сам. Кем бы он ни был.
Зато сослуживцы ответили.
Хотя, подозреваю, правды и точных фактов мы не знаем.
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146
Kasper007 Гарри Слепнер Час назад
Я допускаю что никто не глумился. Там ситуация была мутная. Пару рядовых сотрудников кгб решили выступить в роли спецназа. Ведь у 90% белорусов нет вообще оружия.
Батька за комменты и всякую безобидную фигню даёт реальные сроки и огромные штрафы, что бы народ боялся его. Таким образом он зачищает территорию для очередного своего «политического» финта. И хочет чтобы все прошло гладко. У него запланирована очередная , новая конституция. Которую он уже в третий раз переписывает и она будет очень сильно отличаться. И он понимает что народец может принять это в штыки, поэтому страхуется.

И реально есть фанаты которые «за», правда они не как правило, думают что пенсию им лично президент платит.
Она у нас - солидарная.
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