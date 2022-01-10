В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии в соцсетях

Житель Могилева получил 2 года за «оскорбление представителей власти» и «разжигание социальной розни».
28 сентября 2021 года белорусские силовики пришли за IT-менеджером Андреем Зельцером. Тот заперся в квартире, и, пока ломали дверь, зарядил ружьё и выстрелил в первого ворвавшегося сотрудника КГБ. Силовик погиб, Зельцера убили ответным огнём.
По этому поводу было достаточно обсуждений и многие «интернет-воины» признали Зельцера народным героем Беларуси и изголялись над смертью офицера, Дмитрия Федосюка. И 6 октября Следственный Комитет Беларуси сделал пост: «Вас предупреждали! Все, кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены».
Затем силовики методично вычислили и задержали 136 человек. Вот их комментарий по этому поводу:
«В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Комментаторы, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения. В настоящее время расследуется уголовное дело. Подозреваемыми являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения».
И сегодня первый человек получил реальный срок. 45-летний житель Могилёва ближайшие 2 года проведет на зоне, к тому же его обязали выплатить штраф - 1250$. Как прокомментировали в СК Беларуси:
«Установлено, что он со своего телефона 28–29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока».
По остальным комментатором идёт такая же работа - скоро они отправятся следом за первым «шутником».
Источник:
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За оскорбления противников нынешней власти никого не сажают.
Могли бы ментов с собой взять, что бы в форме и при ксивах, а так со страха можно было и сквозь дверь начать шмалять.
Выезд из страны возможен для граждан Беларуси один раз в три месяца по каждому из следующих оснований: учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве.
https://mfa.gov.by/visa/viezd_vyezd/vyezd/https://mfa.gov.by/visa/viezd_vyezd/vyezd/
Почему, если кто-то прогуливаясь в парке изнасиловал и убил, вы не пишете: "Получил срок за прогулку в парке"?
Хомячьё тупорогое...
А что касается пули - стреляю я точно лучше вас.
Не важно стреляешь ты первым, или последним. ПОПАСТЬ нужно первым.
Зато сослуживцы ответили.
Хотя, подозреваю, правды и точных фактов мы не знаем.
Батька за комменты и всякую безобидную фигню даёт реальные сроки и огромные штрафы, что бы народ боялся его. Таким образом он зачищает территорию для очередного своего «политического» финта. И хочет чтобы все прошло гладко. У него запланирована очередная , новая конституция. Которую он уже в третий раз переписывает и она будет очень сильно отличаться. И он понимает что народец может принять это в штыки, поэтому страхуется.
И реально есть фанаты которые «за», правда они не как правило, думают что пенсию им лично президент платит.
Она у нас - солидарная.
Глумиться не хорошо, согласен. Но вы послушайте какую лютую ненависть несут официальные пропагандисты в Белоруссии. Это даже не типо юмор Симоньян. Там порой такой трэш, причём не только в сторону людей, противников власти. Там и соседям прилетает. И России в том числе. Почему их никто не трогает?