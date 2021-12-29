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Сюрприз в боксёрском мешке

Сюрприз в боксёрском мешке (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 11:14
Метки: боксерская груша   боксерский мешок   видео   находка   сюрприз   
443
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Семья купила в известном спортивном магазине боксерский мешок и была шокирована, когда вскрыла его. Мешок оказался набит тканевыми обрезками, мокрым песком и окурками.
Возмущению членов семьи не было предела. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: боксерская груша   боксерский мешок   видео   находка   сюрприз   
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13  комментариев
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13k
aalexey3 50 минут назад
Стесняюсь спросить, а что собственно они там хотели увидеть?.. Может бумажные деньги?..
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1k
poбт 21 секунду назад
обрезь ткани также кладут под пружинные матрасы в диванах


з.ы. у меня была подобная груша опилочная, 5 минут по3.14здишь весь воздух вокруг в пыли древесной, у сына песочная, 5 минут по3.14здит весь пол в песке
бл*ядь уж лучше с тряпками
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64k
parallax 5 минут назад
Полезная утилизация отходов.
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1k
Yus 19 минут назад
Каждый год появляется подобное видео. Некий гений покупает боксерскую грушу, для того что бы её распороть и начать возмущаться, что внутри тряпки, куски пластика, в общем всякий мусор. Что вы там надеялись найти? Золото Рейха? Решение теоремы Ферма? Вы грушу покупаете для занятий или говнолайков от дебилов хайпануть? Видимо ради говнолайков.
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1k
Андрей Манахов Полчаса назад
Странная семья, а что там должно быть?
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233
Трям Андрей Манахов 22 минуты назад
Золото, бриллианты и какашки единорога.
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2k
Владимир 45 минут назад
я свой мешок не раскрывал...догадываюсь,что набит песком...
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