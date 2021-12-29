Сюрприз в боксёрском мешке

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Семья купила в известном спортивном магазине боксерский мешок и была шокирована, когда вскрыла его. Мешок оказался набит тканевыми обрезками, мокрым песком и окурками.
Возмущению членов семьи не было предела. Присутствует ненормативная лексика.
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з.ы. у меня была подобная груша опилочная, 5 минут по3.14здишь весь воздух вокруг в пыли древесной, у сына песочная, 5 минут по3.14здит весь пол в песке бл*ядь уж лучше с тряпками