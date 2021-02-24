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Как Николай Дроздов с 23 февраля всех защитников страны поздравлял

Как Николай Дроздов с 23 февраля всех защитников страны поздравлял (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 10:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 23 февраля   Дроздов   Николай Дроздов   видео   день защитники отечества   поздравление   
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Запоздалое, но очень теплое видео поздравления с 23 февраля от главного зоолога страны Николая Николаевича Дроздова. 83-летний любимец нескольких поколений зрителей передал самые добрые пожелания всем защитникам страны.

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Метки: 23 февраля   Дроздов   Николай Дроздов   видео   день защитники отечества   поздравление   
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