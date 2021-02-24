Как Николай Дроздов с 23 февраля всех защитников страны поздравлял

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Запоздалое, но очень теплое видео поздравления с 23 февраля от главного зоолога страны Николая Николаевича Дроздова. 83-летний любимец нескольких поколений зрителей передал самые добрые пожелания всем защитникам страны.
Поздравление с Днем защитника Отечества от телеведущего было опубликовано на его странице в популярной соцсети.
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