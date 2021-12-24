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Собачье счастье: наглый похититель свиных ушей

Собачье счастье: наглый похититель свиных ушей (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 12:46
Сообщество : Животные
Метки: Радость   видео   зоомагазин   кража   прикол   собака   
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Пёс зашел в зоомагазин и взял лакомство, похожее на свиное ухо. После этого хитрое животное, прыгая от радости, скрылось. Складывается впечатление, что в данный магазин этот воришка приходит уже не в первый раз.
Тихо стырил и ушёл, называется - нашёл. Как же мало надо некоторым для счастья.

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Метки: Радость   видео   зоомагазин   кража   прикол   собака   
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250
Faithless 36 минут назад
Довольный, чертяка=)
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Anton Chigurh 3 минуты назад
забавный дурашка
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Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Добытчик открытого доступа!
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42k
Крайт Полчаса назад
Как аккуратненько взял, собачёныш.
А вообще, это он не себе, типа. Там у него есть дружбан за углом.
"Кот Васька помирает, ухИ просит!" (С)
Но и что-то похожее на "Ухи" пойдёт.
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kamanch Полчаса назад
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