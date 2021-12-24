Собачье счастье: наглый похититель свиных ушей

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Пёс зашел в зоомагазин и взял лакомство, похожее на свиное ухо. После этого хитрое животное, прыгая от радости, скрылось. Складывается впечатление, что в данный магазин этот воришка приходит уже не в первый раз.
Тихо стырил и ушёл, называется - нашёл. Как же мало надо некоторым для счастья.
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А вообще, это он не себе, типа. Там у него есть дружбан за углом.
"Кот Васька помирает, ухИ просит!" (С)
Но и что-то похожее на "Ухи" пойдёт.