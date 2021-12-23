Неосторожный участник шоу с крокодилами напугал коллегу

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Один из участников представления с крокодилами поскользнулся и упал рядом со своими коллегами. Посетитель шоу запечатлел реакцию дрессировщица на падение неуклюжего товарища.
Неожиданное падение парня напугало других участников представления.
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