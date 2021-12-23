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Неосторожный участник шоу с крокодилами напугал коллегу

Неосторожный участник шоу с крокодилами напугал коллегу (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 09:03
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   падение   прикол   шоу   шоу с крокодилами   
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Один из участников представления с крокодилами поскользнулся и упал рядом со своими коллегами. Посетитель шоу запечатлел реакцию дрессировщица на падение неуклюжего товарища.
Неожиданное падение парня напугало других участников представления.

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Метки: Реакция   видео   падение   прикол   шоу   шоу с крокодилами   
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4  комментария
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88
Khu Yam 2 часа назад
Сколько раз был на таких представлениях везде есть вариация на эту тему. Это часть шоу!
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12k
ss 50 минут назад
И-и!... Себастьян Перейра за эту археологическую находку выходит в лидеры и назначается!... Ну, пока ещё не решили. То ли первым археологом фишек, то ли старшим тормозом!
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1k
Mjaoneil Час назад
Прикольно конечно, но этому видео уже хрен знает сколько лет.
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Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Хорошо, что крока не пугливый.
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