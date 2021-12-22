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Dvache
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(1 видео)
Автор:
Dvache
22 декабря 2021 17:30
Сообщество :
Автомир
Метки:
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приколы
юмора
Аж приятно на душе стало.
Dvache
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Макарыч
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Павел
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Tim_G
Час назад
У нас, даже когда внаглую влезают, руку обычно поднимают в жесте благодарности...
А где такое быдло то водится?
Или предыстория была?
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