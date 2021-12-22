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Мгновенная карма

Мгновенная карма (1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 17:30
Сообщество : Автомир
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

Аж приятно на душе стало.

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   
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27k
Макарыч Час назад
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26k
Павел 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Tim_G Час назад
У нас, даже когда внаглую влезают, руку обычно поднимают в жесте благодарности...
А где такое быдло то водится?
Или предыстория была?
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