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Dvache
Идеальные рога!
(1 видео)
Автор:
Dvache
21 декабря 2021 20:00
Сообщество :
Животные
Метки:
ватермарк
видео
животные
приколы
юмора
Миллионы лет эволюции.
Dvache
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2115
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2021-12-21T20:00:00+03:00
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33k
Mamin Sibiriak
3 часа назад
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__
2 часа назад
ну и что что баянище... прикольно же.! А что тут на "Фишках"не баянище?
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azuver
2 часа назад
БАЯНЕЩЕ столетнее.
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5k
Александр
azuver
2 часа назад
Первый раз увидел.
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21k
Ego sum qui sum
3 часа назад
думаю, этому видео приблизительно столько же лет, сколько и автору сего монументального поста
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net
Ego sum qui sum
52 минуты назад
Да баран так жопу чесал, когда мы ещё электричество не изобрели, не то что видео записывать.
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Михайлович Михаил
3 часа назад
ЖЗЧС
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