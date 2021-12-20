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Сообщество Животные
Dvache
Сорока в доме
(1 видео)
Автор:
Dvache
20 декабря 2021 18:00
Сообщество :
Животные
Метки:
ватермарк
видео
животные
приколы
юмора
Хорошо зачитал.
Dvache
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2021-12-20T18:00:06+03:00
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13k
Вася
3 часа назад
херасе.. хуже домашней макаки похоже
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Olga Raudis
2 часа назад
Как знакомо. У моего пернатого правда расцветка другая, зеленая, но по размерам, повадкам и разрушительной силе - один в один. Собак разогнать, кошек, крысу задолбить и всех остальных задолбать - запросто.
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