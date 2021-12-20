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Сорока в доме

Сорока в доме (1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 18:00
Сообщество : Животные
Метки: ватермарк   видео   животные   приколы   юмора   

Хорошо зачитал.

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   животные   приколы   юмора   
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13k
Вася 3 часа назад
херасе.. хуже домашней макаки похоже
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Как знакомо. У моего пернатого правда расцветка другая, зеленая, но по размерам, повадкам и разрушительной силе - один в один. Собак разогнать, кошек, крысу задолбить и всех остальных задолбать - запросто.
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