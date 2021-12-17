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Как он это делает?

Как он это делает? (1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 17:30
Метки: ватермарк   видео   магия   приколы   фокусы   юмора   

Да он грёбаный волшебник.

Dvache

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Arti 2 часа назад
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Денис Сверхувниз 46 минут назад
Бесит когда так залит видос. Сколько не ждешь загрузки и по какому бы кругу не смотрел всё равно с тормозами
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611
Максим Максимов Час назад
Всё это, конечно, зрелищно, но технику Амаяка и Арутюна Акопянов ему не достичь НИКОГДА
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2k
Алексей Час назад
Для детского утренника пойдёт. Или для цирка шипито. На серьёзную сцену с такими "фокусами" лучше не соваться.
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34k
Опаньки 2 часа назад
если видео залить в разрешении 240P фокусы станут еще зрелищнее
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
руками... быстрыми и ловкими руками...
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