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Dvache
Как он это делает?
(1 видео)
Автор:
Dvache
17 декабря 2021 17:30
Метки:
ватермарк
видео
магия
приколы
фокусы
юмора
Да он грёбаный волшебник.
Dvache
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2021-12-17T17:30:16+03:00
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Arti
2 часа назад
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Денис Сверхувниз
46 минут назад
Бесит когда так залит видос. Сколько не ждешь загрузки и по какому бы кругу не смотрел всё равно с тормозами
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Максим Максимов
Час назад
Всё это, конечно, зрелищно, но технику Амаяка и Арутюна Акопянов ему не достичь НИКОГДА
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Алексей
Час назад
Для детского утренника пойдёт. Или для цирка шипито. На серьёзную сцену с такими "фокусами" лучше не соваться.
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Опаньки
2 часа назад
если видео залить в разрешении 240P фокусы станут еще зрелищнее
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Очевидное-Невероятное
2 часа назад
руками... быстрыми и ловкими руками...
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