Берём на вооружение

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Dvache
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(1 видео)
Автор:
Dvache
17 декабря 2021 18:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
ватермарк
видео
приколы
юмора
Боремся с Тик-Токерами.
Dvache
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4389
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комментариев
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11k
Majul
2 часа назад
Во-во и от автора данного поста нужно так же. Достал уже всех постить говноролики из тиктока. Одно видео один говнопост.
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Максим Т.
36 минут назад
С себя начни!
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a_komolow
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Михаил
2 часа назад
А с девчушками как? Может нелегальному сутенеру набрать?
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ПаганецЪ
Михаил
37 минут назад
А смысл?. Разве что в долю войти...
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