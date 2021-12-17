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Берём на вооружение

Берём на вооружение (1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

Боремся с Тик-Токерами.

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   
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5  комментариев
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11k
Majul 2 часа назад
Во-во и от автора данного поста нужно так же. Достал уже всех постить говноролики из тиктока. Одно видео один говнопост.
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43k
Максим Т. 36 минут назад
С себя начни!
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5k
a_komolow Час назад
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6k
Михаил 2 часа назад
А с девчушками как? Может нелегальному сутенеру набрать?
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