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Судмедэксперт о девушках, которые выдумывают изнасилование из-за обиды на парня
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Истории барона Мюнхгаузена
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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена
Барон Мюнхгаузен.
Судмедэксперт о девушках, которые выдумывают изнасилование из-за обиды на парня
(1 видео)
Автор:
Барон Мюнхгаузен.
21 декабря 2021 13:44
Сообщество :
Истории барона Мюнхгаузена
Метки:
насилие
правда
эксперт
Правда жизни из уст эксперта.
Барон Мюнхгаузен.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
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41k
dima423
9 часов назад
Когда за ложное обвинение будут давать столько же, сколько за преступление в котором обвиняют... тогда их и не будет)
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5 ответов
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44k
Alex Ivanov
3 часа назад
Было ведь когда то - первый кнут доносчику)
3
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Egoro
3 часа назад
А это точно судмедэксперт? У меня большие сомнения. Перед тем, как отправить заявительницу на экспертизу, следак комитетский ей всё разжуёт, т.е. для чего её отправляет туда. И в отказы эти "дамы" идут у следака, но никак не в кабинете эксперта.
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Аркадий
4 часа назад
Деваха рассказывает как то необычно
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8k
*Сергей*
5 часов назад
Давно надо сажать клеветников на тот срок который грозит оговоренному. Тогда и клеветать не будут.
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eternal
*Сергей*
5 часов назад
Тут пока до суда не дошло значит еще не клевета, а вот штраф в ее месячную зарплату, или если безработная (что скорей всего) отработка на благо общества на месяцок было бы не плохо, авось в мозгах извилины будут появляться.
3
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Варг
6 часов назад
звиздец мля... тиктокеры уже под Икспертов начали заделываться
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456
Andy
Варг
5 часов назад
Ага, на дваче только эксперты и водятся
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69k
Пётровыч
7 часов назад
Перед тем так принять заявление, полицейский должен предупредить тупую суку, что за дачу ложных показаний и за клевету, тупая сука будет нести уголовную ответственность. Для доказательства она должна пройти экспертизу, которая укажет на факт изнасилования.
Так же рассказать, что эксперт осмотрит п.и.з.д.у и жопу, засунет туда инструменты, откроет, возьмёт мазки, потом закроет. Так же суку должны направить к штатному психологу, и если изнасилования не было, то сука должна оплатить всё и получить себе статью, после которой ей больше никогда верить не будут.
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kuka
Пётровыч
5 часов назад
А потом показательно, с репортажем на всю страну по телевизору, судить. Чтобы другим неповадно было.
4
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14k
Александр
8 часов назад
Очень сложный вопрос... И для следствия, и для судей... Был у знакомого подобный "инцидент", "обиделась" пассия, (давно было) что подарок на Д.Р. "маловат"... Слава Богу, обошлось, удалось доказать, что самой девки в тот момент и в том месте не было! (Но её, в итоге, них.я не привлекли за "заведомо ложные...
) Но парень 1,5 месяца в СИЗО провёл, повезло, что в камере сплошь "первоходы" были...
7
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26k
Батончик с маком
8 часов назад
просто пиз.ду зашивать и отрубать руку которой заяву накатала.
да и вообще все дырки зашить
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12k
Erorist
8 часов назад
Держаться надо от девиц подальше. Наедине не оставаться никогда, выходить, если в комнате, куда заходит женщина никого больше нет, оставлять двери открытыми, чтобы видел окружающие, что происходит внутри.
А если хочется искренней любви и преданности - завести собаку.
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14k
Александр
Erorist
8 часов назад
Панин, ты?
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Erorist
Александр
7 часов назад
Туше
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Alexbux1
Erorist
5 часов назад
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Aleksei
Александр
Час назад
красава !
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6k
Виталий
Erorist
16 минут назад
хм, предлагаете переключиться на парней?
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Ф Ив
9 часов назад
Всё правильно. Изнасилование тяжкое преступление и предполагает суровое наказание. Для осуждения по нему должны быть серьезные доказательства, а не просто рыдания.
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153
Галактион Петров
Ф Ив
8 часов назад
9
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Alex Djeff
9 часов назад
Ну, как бы правильные оперативные действия, а не просто через лет десять ляпнуть, что тебя Вайнштейн трахнул и заплатил не столько сколько ты хотела, а значит изнасиловал.
11
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Галактион Петров
Alex Djeff
8 часов назад
с Вайнштейном вообще весело - мало того, что трахнул, так еще и по карьерной лестнице продвинул
поэтому рыдательницу надо по совести лишить всего заработанного на актерском поприще, наград и т.д., а затем еще и по статье "Проституция" провести (если в США есть что-то подобное)
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Ellen
9 часов назад
А разве отменили уголовную ответственность за лжесвидетельство?
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Татьянин день
Ellen
8 часов назад
В данном случае это не много не то .
В данном случае одного заявления не достаточно для возбуждения уголовного дела и
соответственно нести ответственность за подачу ложного заявления .
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Egoro
Татьянин день
3 часа назад
Это ещё почему? Подавая заявление человек предупреждается по ст.306 УК РФ, т.е. за заведомо ложный донос. Далее он предупреждается за дачу заведомо ложных показаний. В случае установления заведомой лжи - дела возбуждаются на ура (при желании их возбудить, естественно). И если заведомость ложных показаний, согласно практике, устанавливается приговором, вступившим в законную силу, в котором указаны мотивы почему суд признаёт показания ложными, то заведомость ложного доноса вполне может быть установлена вступившим в законную силу постановлением об отказе в возбуждении дела, где будет об этом изложено. Вопрос в другом - мало кто без приговора возбуждает данную категорию дел.
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Так же рассказать, что эксперт осмотрит п.и.з.д.у и жопу, засунет туда инструменты, откроет, возьмёт мазки, потом закроет. Так же суку должны направить к штатному психологу, и если изнасилования не было, то сука должна оплатить всё и получить себе статью, после которой ей больше никогда верить не будут.
да и вообще все дырки зашить
А если хочется искренней любви и преданности - завести собаку.
поэтому рыдательницу надо по совести лишить всего заработанного на актерском поприще, наград и т.д., а затем еще и по статье "Проституция" провести (если в США есть что-то подобное)
В данном случае одного заявления не достаточно для возбуждения уголовного дела и
соответственно нести ответственность за подачу ложного заявления .