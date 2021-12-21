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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 209 постов • 50 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
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Судмедэксперт о девушках, которые выдумывают изнасилование из-за обиды на парня

Судмедэксперт о девушках, которые выдумывают изнасилование из-за обиды на парня (1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 13:44
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: насилие   правда   эксперт   

Правда жизни из уст эксперта.

Барон Мюнхгаузен.

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Метки: насилие   правда   эксперт   
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31  комментарий
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41k
dima423 9 часов назад
Когда за ложное обвинение будут давать столько же, сколько за преступление в котором обвиняют... тогда их и не будет)
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44k
Alex Ivanov 3 часа назад
Было ведь когда то - первый кнут доносчику)
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3k
Egoro 3 часа назад
А это точно судмедэксперт? У меня большие сомнения. Перед тем, как отправить заявительницу на экспертизу, следак комитетский ей всё разжуёт, т.е. для чего её отправляет туда. И в отказы эти "дамы" идут у следака, но никак не в кабинете эксперта.
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2k
Аркадий 4 часа назад
Деваха рассказывает как то необычно
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8k
*Сергей* 5 часов назад
Давно надо сажать клеветников на тот срок который грозит оговоренному. Тогда и клеветать не будут.
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1
eternal *Сергей* 5 часов назад
Тут пока до суда не дошло значит еще не клевета, а вот штраф в ее месячную зарплату, или если безработная (что скорей всего) отработка на благо общества на месяцок было бы не плохо, авось в мозгах извилины будут появляться.
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2k
Варг 6 часов назад
звиздец мля... тиктокеры уже под Икспертов начали заделываться
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456
Andy Варг 5 часов назад
Ага, на дваче только эксперты и водятся
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69k
Пётровыч 7 часов назад
Перед тем так принять заявление, полицейский должен предупредить тупую суку, что за дачу ложных показаний и за клевету, тупая сука будет нести уголовную ответственность. Для доказательства она должна пройти экспертизу, которая укажет на факт изнасилования.
Так же рассказать, что эксперт осмотрит п.и.з.д.у и жопу, засунет туда инструменты, откроет, возьмёт мазки, потом закроет. Так же суку должны направить к штатному психологу, и если изнасилования не было, то сука должна оплатить всё и получить себе статью, после которой ей больше никогда верить не будут.
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14k
Александр 8 часов назад
Очень сложный вопрос... И для следствия, и для судей... Был у знакомого подобный "инцидент", "обиделась" пассия, (давно было) что подарок на Д.Р. "маловат"... Слава Богу, обошлось, удалось доказать, что самой девки в тот момент и в том месте не было! (Но её, в итоге, них.я не привлекли за "заведомо ложные...
) Но парень 1,5 месяца в СИЗО провёл, повезло, что в камере сплошь "первоходы" были...
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26k
Батончик с маком 8 часов назад
просто пиз.ду зашивать и отрубать руку которой заяву накатала.
да и вообще все дырки зашить
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12k
Erorist 8 часов назад
Держаться надо от девиц подальше. Наедине не оставаться никогда, выходить, если в комнате, куда заходит женщина никого больше нет, оставлять двери открытыми, чтобы видел окружающие, что происходит внутри.

А если хочется искренней любви и преданности - завести собаку.
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7k
Ф Ив 9 часов назад
Всё правильно. Изнасилование тяжкое преступление и предполагает суровое наказание. Для осуждения по нему должны быть серьезные доказательства, а не просто рыдания.
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153
Галактион Петров Ф Ив 8 часов назад
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9k
Alex Djeff 9 часов назад
Ну, как бы правильные оперативные действия, а не просто через лет десять ляпнуть, что тебя Вайнштейн трахнул и заплатил не столько сколько ты хотела, а значит изнасиловал.
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153
Галактион Петров Alex Djeff 8 часов назад
с Вайнштейном вообще весело - мало того, что трахнул, так еще и по карьерной лестнице продвинул

поэтому рыдательницу надо по совести лишить всего заработанного на актерском поприще, наград и т.д., а затем еще и по статье "Проституция" провести (если в США есть что-то подобное)
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24
Ellen 9 часов назад
А разве отменили уголовную ответственность за лжесвидетельство?
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