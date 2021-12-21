Бюджетная одноминутная версия фильма «Один дома»

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Пользователь Youtube Дэниел Лабелль снял забавный ролик в стиле погони по дому из культовой рождественской комедии «Один дома». Парень решил уложиться в одну минуту, поэтому события развивались очень стремительно.
«Один дома» за 60 секунд.
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