Злой гений: 13-летняя вундеркинд убивает животных в моменты ярости

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В Челябинске девочка гений, подражая хабаровским живодёркам, убивала котят. Погруженная в музыкальный мир Ксения учится дома. Её мать считает, что ничто не должно отвлекать одарённое создания от творчества.
Однако бунт бывает у всех, даже у гениев. Неподготовленная к уроку Ксения получила нагоняй от преподавателя и поссорилась с матерью. Чтобы выплеснуть накопившуюся обиду девочка убежала из дома и сорвала всю свою злость на котёнке. Девочка жестоко убила котёнка, расчленила его бедное тельце, кровью животного написала "kill you", а в отрезанную голову вставила сигарету.
Подруга юного гения рассказывает, что после побега из дома Ксения подружилась с 17-летней Кристиной Савченко, которая настолько фанатеет от хабаровской живодёрки Алёны, что взяла её фамилию. Убийство животных стало регулярным.
Найти Ксению смогли зоозащитники по камерам наблюдения и передали полицейским, а ужасающую историю их зверств выложили в интернет. Сейчас Ксения находится в центре содержания МВД, а её новые подруги угрожают продолжить свои убийства, если "Ксюшу не перестанут травить".
Найти Ксению смогли зоозащитники по камерам наблюдения и передали полицейским, а ужасающую историю их зверств выложили в интернет. Сейчас Ксения находится в центре содержания МВД, а её новые подруги угрожают продолжить свои убийства, если "Ксюшу не перестанут травить".
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