Злой гений: 13-летняя вундеркинд убивает животных в моменты ярости

Подруга юного гения рассказывает, что после побега из дома Ксения подружилась с 17-летней Кристиной Савченко, которая настолько фанатеет от хабаровской живодёрки Алёны, что взяла её фамилию. Убийство животных стало регулярным.

Найти Ксению смогли зоозащитники по камерам наблюдения и передали полицейским, а ужасающую историю их зверств выложили в интернет. Сейчас Ксения находится в центре содержания МВД, а её новые подруги угрожают продолжить свои убийства, если "Ксюшу не перестанут травить".