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Злой гений: 13-летняя вундеркинд убивает животных в моменты ярости

Злой гений: 13-летняя вундеркинд убивает животных в моменты ярости (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 23:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вундеркинд   девочка-подросток   жестокие дети   живодерка   убийство животных   челябинск   
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В Челябинске девочка гений, подражая хабаровским живодёркам, убивала котят. Погруженная в музыкальный мир Ксения учится дома. Её мать считает, что ничто не должно отвлекать одарённое создания от творчества. 
Однако бунт бывает у всех, даже у гениев. Неподготовленная к уроку Ксения получила нагоняй от преподавателя и поссорилась с матерью. Чтобы выплеснуть накопившуюся обиду девочка убежала из дома и сорвала всю свою злость на котёнке. Девочка жестоко убила котёнка, расчленила его бедное тельце, кровью животного написала "kill you", а в отрезанную голову вставила сигарету.
Подруга юного гения рассказывает, что после побега из дома Ксения подружилась с 17-летней Кристиной Савченко, которая настолько фанатеет от хабаровской живодёрки Алёны, что взяла её фамилию. Убийство животных стало регулярным.
Найти Ксению смогли зоозащитники по камерам наблюдения и передали полицейским, а ужасающую историю их зверств выложили в интернет. Сейчас Ксения находится в центре содержания МВД, а её новые подруги угрожают продолжить свои убийства, если "Ксюшу не перестанут травить".

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Метки: вундеркинд   девочка-подросток   жестокие дети   живодерка   убийство животных   челябинск   
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор
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Sam 20 минут назад
Помните, в 90-х появились "дети индиго"? Уже 30 лет прошло, где все эти "вундеркинды"? Хрен знает, но у них появились свои дети, с психикой, искалеченной идеей, что их родители особенные, а дети их, так ваще...
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21k
Ватаку Накомоде 43 минуты назад
Было бы классно если бы в таких случаях наказание определялось народным голосованием. Уверен что 90% людей выберут вариант "казнить с особой жестокостью". И если бы так и было, и никакие адвокаты, защитники детей и активисты не могли бы этому помешать, малолетние твари бы задумались что играют с огнём, и кроме парочки таких же отбитых им больше никто не поможет.
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6k
BenderRodriguez 45 минут назад
Кто сказал, что она гений? Ее мать? Так мы все у мам гении, только мы котят не мучаем.
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2k
Чучело Мяучело 49 минут назад
Думаю траблы с психикой. Не мало одаренностей в дурке заканчивало, это у них частенько. Котенков жалко.
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7k
JeanLuk 54 минуты назад
С ней надо так же поступить, как она с котенком
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7k
Летучий Мыш Час назад
Гм, социопаты вроде незаурядного ума бывают, это оно, да?
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14k
Sergej Lehr Час назад
П@здец, какой- то... Меня там рядом не было...
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41k
dima423 2 часа назад
лучше сразу придушить...не ждать пока за людей возмется
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Лечить бесполезно, нецелесообразно.
Проще утилизировать.
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739
Снежный Барс 2 часа назад
Мелкая тварь
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19k
shevanez 2 часа назад
И что вырастет из этой гениальной твари?
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15k
Toxictofa 2 часа назад
Блть! Убейте эту малолетнюю сучку!!! Вместе с подругами!!!
Мразь и недочеловек!!!
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Nika
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