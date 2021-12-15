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Буйного искателя приключений отправили в нокаут

Буйного искателя приключений отправили в нокаут (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 10:09
Метки: инцидент   конфликт   неадекват   нокаут   пьяный   удар   
887
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Нетрезвый парень искал приключений на свою пятую точку и провоцировал автомобилиста. В какой-то момент автолюбитель не выдержал.
Уличный конфликт с достойным финалом. Нетрезвый парень долго нарывался на неприятности.

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Метки: инцидент   конфликт   неадекват   нокаут   пьяный   удар   
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8k
antonium Час назад
Грамотная двоечка решает
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9k
uehl 2 минуты назад
Чётко!
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997
Хансон Абадир Полчаса назад
нормально
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5k
KonstantinLeirov 38 минут назад
Я так понимаю снимали друзья буйного.
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378
Киса Кацман 42 минуты назад
Бутово?
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13k
Вася 54 минуты назад
Ссылка coub.com
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7k
Tamdima Час назад
Мартышка получила, то что заслуживает!
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27k
lem02 Час назад
с достойным фингалом...
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