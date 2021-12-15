Буйного искателя приключений отправили в нокаут

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Нетрезвый парень искал приключений на свою пятую точку и провоцировал автомобилиста. В какой-то момент автолюбитель не выдержал.
Уличный конфликт с достойным финалом. Нетрезвый парень долго нарывался на неприятности.
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