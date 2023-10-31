Развлечение для людей с большим количеством свободного времени

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Тот самый момент, когда у тебя есть рогатка, много свободного времени и стальных шариков.
Хотите повалить старое дерево и потратить при этом кучу времени? Спросите этого парня, как.
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