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Розыгрыш: умный домофон не хочет пускать мужчин в подъезд

Розыгрыш: умный домофон не хочет пускать мужчин в подъезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   розыгрыш   умный домофон   
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Умные домофоны становятся всё более популярными и их можно встретить во многих городах. Этим воспользовались шутники, снявшие данное видео. Молодые люди с помощью фейкового умного домофона разыграли нескольких мужчин, желавших попасть в подъезд.
Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   прикол   розыгрыш   умный домофон   
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lekha-fil Час назад
Таких умников немножко нужно п*здить.
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Kom9ipa 10 минут назад
Посмотреть на других, конечно, интересно, но как представил себя на их месте, совсем не понравилось. Пранкерам сначала надо бы проверить друг на друге свои вые...ны, а потом уже издеваться над людьми.
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