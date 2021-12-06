Розыгрыш: умный домофон не хочет пускать мужчин в подъезд

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Умные домофоны становятся всё более популярными и их можно встретить во многих городах. Этим воспользовались шутники, снявшие данное видео. Молодые люди с помощью фейкового умного домофона разыграли нескольких мужчин, желавших попасть в подъезд.
Видео содержит ненормативную лексику.
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Метки: Юмор видео прикол розыгрыш умный домофон
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