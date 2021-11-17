Безобидный и смешной розыгрыш мужчины

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Во время дружеских семейных посиделок несколько родителей подшутили над своим общим знакомым. Они предложили мужчине сыграть в игру, в которой нужно с завязанными глазами уворачиваться от пролетающих мимо его головы шаров. Однако шары запускать никто не собирался.
Как со стороны выглядит человек, пытающийся увернуться от шариков, которых нет.
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