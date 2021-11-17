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Безобидный и смешной розыгрыш мужчины

Безобидный и смешной розыгрыш мужчины (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 13:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   розыгрыш   
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Во время дружеских семейных посиделок несколько родителей подшутили над своим общим знакомым. Они предложили мужчине сыграть в игру, в которой нужно с завязанными глазами уворачиваться от пролетающих мимо его головы шаров. Однако шары запускать никто не собирался.
Как со стороны выглядит человек, пытающийся увернуться от шариков, которых нет.

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Метки: Юмор   видео   прикол   розыгрыш   
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36k
kalinser 2 часа назад
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Позитив Час назад
дядька профи
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Albert GER Час назад
яка держава, такой и "юмор".
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Booka1a 2 часа назад
странный мужик. все равно же не видит их, нужно просто пробежать быстро, надеясь, что пронесет, а не мотать башкой туда-сюда по 10 раз
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Вкусный Booka1a 51 минуту назад
Тамада с 20- летним стажем?
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Опаньки 2 часа назад
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