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Забавное интервью российского хоккеиста

Забавное интервью российского хоккеиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 08:24
Сообщество : Спорт
Метки: Максим Гончаров   Юмор   авангард   видео   интервью   спорт   хоккеист   хоккей   
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Игрок хоккейного клуба «Авангард» Максим Гончаров в ироничной форме рассказал про долгий перелёт в Хабаровск вместе с командой.
Не хватает только вопроса про тактику, которой он придерживался.

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Метки: Максим Гончаров   Юмор   авангард   видео   интервью   спорт   хоккеист   хоккей   
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5  комментариев
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Всё нормально.
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5k
ZiDAN10 4 минуты назад
Ему голова нужна не только для того, чтобы шлем носить! Но ещё и для того, чтобы в неё есть!!!
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workmen77 Полчаса назад
Такое впечатление, что озвучивает интервью 5-ти летний мальчик.
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135
Ви Полчаса назад
покушал хорошо и покакал. а вообще, успехов парню.
видимо, корреспондент не ко времени влез со своим интервью.
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37k
Alex 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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