Забавное интервью российского хоккеиста

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Игрок хоккейного клуба «Авангард» Максим Гончаров в ироничной форме рассказал про долгий перелёт в Хабаровск вместе с командой.
Не хватает только вопроса про тактику, которой он придерживался.
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видимо, корреспондент не ко времени влез со своим интервью.