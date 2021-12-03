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Девочка рассказала маме, кто съел все пирожные

Девочка рассказала маме, кто съел все пирожные (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девочка   неожиданно   пирожные   прикол   пропажа   
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Женщина обнаружила пустую пачку пирожных и решила узнать у дочери, куда они делись. После нескольких вопросов мамы девочка откровенно рассказала о том, кто съел лакомство.
Кто же съел все пирожные?! Неожиданный ответ девочки рассмешил маму.

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Метки: Юмор   видео   девочка   неожиданно   пирожные   прикол   пропажа   
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16  комментариев
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41k
dima423 Час назад
в сша за такой пост 15 лет расстрела... и девочке, несмотря на возраст, тоже уголовку дадут...
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Евгений 3 минуты назад
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Aleksandr 15 минут назад
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Г. Бухарь-Заколдырский Полчаса назад
Такая юная а тему уже шарит)))
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18k
СергейПименов 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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58k
pynh Час назад
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25k
Vazari Час назад
Британский английский-это, конечно жесть жесткая.
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222
Шурман Vazari 15 минут назад
Нормальный у них английский , лучше чем в Америке , те трындят как не знаю кто , это примерно как у нас Фламандский ( Нидерландский ) и в Голландии чистый Нидерландский , Голландцы нас с трудом понимают , мы болтаем без остановки а пока Голландерс что то расскажет можно и уснуть :)
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Антон Штопаный Час назад
Хитрость-это определенный склад ума. Хитрый человек это неглупый человек. Не пропадет в жизни.
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