Девочка рассказала маме, кто съел все пирожные

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Женщина обнаружила пустую пачку пирожных и решила узнать у дочери, куда они делись. После нескольких вопросов мамы девочка откровенно рассказала о том, кто съел лакомство.
Кто же съел все пирожные?! Неожиданный ответ девочки рассмешил маму.
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