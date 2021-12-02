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Обещать — не значит жениться

Обещать — не значит жениться (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   деньги   кредит   прикол   свадьба   
3911
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42-летний мужчина решил взяться за ум и связать себя узами брака. Он отправился в банк и взял кредит на "выгодных" условиях, однако по пути домой что-то пошло не так.
Решил так решил! Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   деньги   кредит   прикол   свадьба   
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425
pinbalist 3 часа назад
Коммент для тех, кто сначала читает комменты: мужик взял кредит на свадьбу, вместо этого купил комп. Видео - гавно, время тратить не стоит.
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1k
vasilykopkov 17 минут назад
Несмотря на 42 годе - малолетка инфантильный.
Все правильно сделал - не надо ему жениться и размножаться...
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28k
Кот Баюн 20 минут назад
сказочный олень... причем не потому, что кредит взял и даже не из-за свадьбы, а потому, что берег готовые сборки ПК в магазинах, переплачивая в 2-3 раза за то, что мог собрать сам...
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Ох как тут все запущено... Но о том, что нет у мужика ума красноречивей всего говорить тот факт, что он изначально пошел брать деньги в кредит на свадьбу, хотя ему уже за 40...
Я долго ржал со знакомого, который в 25 свадьбу в кредит сыграл... а тут 43 года! Кстати, знакомый свадебный кредит так и не вернул... В какой-то момент уехал работать заграницу, нашел там себе новую любовь, а старую "простил и отпустил" вместе с ребенком и тем же кредитом...
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16k
Пумба 2 часа назад
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
мальчик... 42 годика .....
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3k
Тупняк 2 часа назад
Взял кредит на 300 000 рублей, что бы отдать 800 000... Ладно опустим момент. Но ведь это на СВАДЬБУ!!! Совсем умалишённый. Но потом это существо отвалило бабки за электронику!!!!! Она обесценивается быстрее чем любые отношения до свадьбы или после!
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8k
vit 2 часа назад
То есть слово "сука" он запикал, а все остальное испражнение из своего рта - нет...
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3k
Федя Хитрый 2 часа назад
Ну если не отдавать- то кредит выгодный.
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4k
Вячеслав 2 часа назад
Фееричный этот... Ну, вы поняли.
Хотя бы потому, что при покупке техники кредиты обычно на более выгодных условиях, чем просто денежно-потребительские. А у многих продавцов бывает и просто рассрочка с почти нулевыми ставками.
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10k
Lev Asriev 3 часа назад
В этом посте омерзительно всё. И источник -тик-ток, и дегенерат-главный герой, и, особенно-его хохлятсякий говор и мат. А вишенка на торте этого постановочного говнища-его рогульский ржач в конце.
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4k
Алексей 3 часа назад
Я рад за ту женщину, что не стала его женой. Жить с таким инфантилом было бы невозможно и быстрый развод с кучей кредитов вдовесок был бы не за горами.
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11k
Majul 3 часа назад
гта на ультрах... мда. Если он купил комп за 300к и он только гта собрался гонять. Фееричный долбон
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40k
dima423 3 часа назад
ну и заепись... некоторым лучше не размножаться))
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210
Шурман dima423 3 часа назад
Согласен :)
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14k
sssss3 3 часа назад
ещё 5-7 таких кредитов возьмёт и обанкротится. обычная тема для мелких жуликов.
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4k
Виталий Касандров 3 часа назад
Идиот хвалится что он идиот .
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8k
arhshed 3 часа назад
Очередной хохол кривляется для тиктока. Ничего необычного, проходим дальше.
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210
Шурман 3 часа назад
Мндя , обнищал народ , я свою свадьбу играл в Юрмале в отеле Балтик Бич , к слову полностью свадьбу оплатили сами костюмы и платья и тд . Ни о чем не жалею , 15 лет брака до этого 3 года вместе , 2е прекрасных умных детей , 3 своих недвижимости правда последняя на половину в кредит , одну сдаем в другой живем и с июня ее так же будем сдавать о продаже даже речи не идет , недвижимость с годами дорожает и дорожает . Компьютеры у меня покруче чем у него и без кредитов .
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210
Шурман sssss3 3 часа назад
Так я образно сказал а не за всех , обанкротился и это уже плохая кредитная история из которой не вылезти , или я такой правильный что все в время выплачиваю и беру только на то что будет стоять не веками ну лет 100 простоит .
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210
Шурман Роберт Шекли 3 часа назад
Для тебя возможно , но зато правду говорю ;)
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58k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
судя по говору "не брат" из окраины . от начала "кредит на свадьбу" до конца "купить комп на кредитные деньги" эпический идиот
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−96
Mosgaz 3 часа назад
Одумался в последний момент, тьфу тьфу тьфу стук стук стук
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