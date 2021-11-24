Известный комик Реми Гайяр устроил инопланетный розыгрыш

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Французский шутник и тролль Реми Гайяр вновь напомнил о себе. В свежем ролике он облачился в костюм инопланетянина и провел серию розыгрышей с участием разбившейся летающей тарелки.
Также он вместе с командой неоднократно запускал поздним вечером дрон с фонарем и летал над разной местностью. Этот "неизвестный яркий шар" не раз появлялся в местных новостях.
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Метки: Реми Гайяр Юмор видео инопланетянин приколы розыгрыши
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