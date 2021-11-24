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Известный комик Реми Гайяр устроил инопланетный розыгрыш

Известный комик Реми Гайяр устроил инопланетный розыгрыш (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: Реми Гайяр   Юмор   видео   инопланетянин   приколы   розыгрыши   
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Французский шутник и тролль Реми Гайяр вновь напомнил о себе. В свежем ролике он облачился в костюм инопланетянина и провел серию розыгрышей с участием разбившейся летающей тарелки.
Также он вместе с командой неоднократно запускал поздним вечером дрон с фонарем и летал над разной местностью. Этот "неизвестный яркий шар" не раз появлялся в местных новостях.

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Метки: Реми Гайяр   Юмор   видео   инопланетянин   приколы   розыгрыши   
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Димка Смола/67 43 минуты назад
Точно скажу но вот в Смоленской деревне, ему бы дали писдулей )
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Rubiroid_47 Полчаса назад
Самые забавные шутки получаются вблизи, а лучше на территории режимных объектов.
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2k
閃光 57 минут назад
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Fidel

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