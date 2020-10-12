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Прохожие внезапно стали подельниками преступника

Прохожие внезапно стали подельниками преступника (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: видео   преступление   преступник   прикол   розыгрыш   соучастник   юмор   
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Как бы вы отреагировали, если бы задержанный преступник неожиданно узнал в вас своего подельника? Герои этого розыгрыша оказались в столь незавидном положении и не могли поверить своим глазам, когда увидели доказательство своей причастности.

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Метки: видео   преступление   преступник   прикол   розыгрыш   соучастник   юмор   
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11k
Пумба 2 часа назад
Миленько!
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11k
Dmitry Obuhov 11 минут назад
Обучающий материал для наших полиционеров, как найти подельника и закрыть дело!
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416
vit34 Полчаса назад
Gags лучшие!
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4k
Летучий Мыш 36 минут назад
И тут этот прохожий достаёт пистолет...
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56k
Viktor Час назад
Это "Gags", у них есть много хорошего!

Это "Gags", у них есть много хорошего!
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6k
Сгусток позитива Час назад
старо но весело
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5k
Дельфин Красивый Час назад
по еб... лицу накатил. ненавижу подобные розыгрыши
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893
Алексей Дельфин Красивый 58 минут назад
Расслабьтесь. Там все подставные.
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