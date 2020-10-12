Прохожие внезапно стали подельниками преступника

Как бы вы отреагировали, если бы задержанный преступник неожиданно узнал в вас своего подельника? Герои этого розыгрыша оказались в столь незавидном положении и не могли поверить своим глазам, когда увидели доказательство своей причастности.
Да, господин полицейский, со мной был именно он!
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